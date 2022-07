Germán Cano na terra de Messi: como os argentinos veem o artilheiro do Fluminense

O atacante argentino tem sido um dos grandes destaques da temporada 2022 no futebol brasileiro

Germán Cano tem sido um dos grandes personagens desta temporada 2022 no futebol brasileiro. O argentino, contratado pelo Fluminense sem custos de transferência depois que o seu contrato se encerrou com o Vasco, já era conhecido pelo faro de gols, mas conseguiu elevar ainda mais a capacidade para estufar as redes. Com 29 tentos em seu nome, é o artilheiro do Brasil neste ano e também lidera a artilharia do Brasileirão.

Basta ver Cano em campo que é possível imaginar a repetição de um roteiro que tem sido a alegria de tricolores e pesadelo dos demais: o argentino lendo bem os espaços, se posicionando de forma a fazer com que pareça que a bola seja a única culpada por lhe procurar. O toque simples, porém fatal que antecede a corrida e a comemoração fazendo um “L” com as mãos. Gol.

Se o Fluminense conquistou o Campeonato Carioca, após dez anos de jejum, e se credencia até mesmo como candidato aos títulos brasileiro e da Copa do Brasil, Germán Cano e seus gols são parte do motivo.

Mas como é visto o desempenho do argentino em sua terra natal, justamente em ano de Copa do Mundo? Resumindo a resposta, por mais surpreendente que ela possa soar para torcedores do Fluminense, Germán Cano nem sequer é cogitado para ser um eventual parceiro de Lionel Messi no Mundial do Qatar. Na verdade, seus feitos não chegam a chamar muita atenção em nosso país vizinho.

"A verdade é que Germán Cano nunca teve muito sucesso na Argentina", diz o jornalista argentino Carlos Martín Burgos, da edição em idioma espanhol da GOAL. De fato, Cano teve início ruim em seu país natal. Quando jovem, chegou até a ser escalado fora de sua posição. Não teve chances pelo Lanús, Chacarita Jrs. e Colón e precisou mostrar sua capacidade no futebol colombiano. Conseguiu, e agora é protagonista em terras brasileiras.

Se considerarmos os centroavantes que foram convocados por Lionel Scaloni, treinador da seleção argentina, nenhum deles fez em 2022 ou na temporada 2021/22 o número de gols que Germán Cano já anotou pelo Flu. Lautaro Martínez (25 gols pela Inter de Milão na temporada passada) foi quem mais chegou perto. Nada disso parece ser o suficiente para gerar algum tipo de clamor, ou até mesmo curiosidade por parte dos nossos hermanos.

"Salvo casos muito excepcionais, aqui nós damos muita pouca importância ao Brasileirão. Os poucos jogadores que podem sonhar com seleção são porque já haviam chegado lá quando jogavam na Argentina, como o Matías Zaracho (do Atlético-MG). O único jogador do Brasil que seguimos um pouco é o Nacho Fernández (Atlético-MG) porque é ídolo do River", completou Carlos.

Sem também parecer muito preocupado com a atenção que lhe é direcionada de sua terra natal, Germán Cano continua fazendo o principal para a torcida tricolor: gols. Em apenas uma temporada, ele já conseguiu entrar no Top 10 de maiores artilheiros estrangeiros em toda a história do Fluminense – os 29 gols o colocam em nono neste ranking. Considerando apenas uma temporada, ele está a dez tentos de igualar o feito de Doval, seu conterrâneo, dono de 39 gols tricolores em 1976.