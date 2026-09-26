Parece que o grego Georgios Donis, técnico da seleção da Arábia Saudita, vive uma situação de contradição entre o que diz diante dos meios de comunicação e o que apresenta na prática. Entre as declarações contundentes em que afirma possuir plenos poderes e as decisões técnicas que toma nas partidas, aumentam os pontos de interrogação sobre a personalidade do treinador e sua capacidade de impor suas convicções longe das pressões da torcida.

A seleção saudita atravessa uma fase difícil que exige corrigir o rumo e recuperar a confiança, depois que os resultados e o desempenho caíram no período recente, o que fez com que a torcida depositasse suas esperanças em Donis, que assumiu a missão há poucos meses, na expectativa de que ele recoloque a Arábia Saudita no caminho certo e lhe dê uma identidade técnica clara, compatível com o tamanho dos talentos existentes no futebol saudita.

Promessas falsas

Desde que assumiu a responsabilidade, o treinador grego falou com confiança sobre sua capacidade de devolver o futebol ofensivo à seleção, afirmando que a Arábia Saudita possui muitos talentos capazes de apresentar níveis destacados. No entanto, essas promessas esbarraram rapidamente em uma realidade diferente, depois que a Arábia Saudita apareceu de forma apagada na Copa do Mundo, fazendo com que a confiança que acompanhou o início de sua missão se transformasse em questionamentos sobre sua capacidade de executar suas ideias táticas.

Os resultados da seleção saudita no Mundial vieram para intensificar as críticas, depois de perder para a Espanha por 4 a 0, empatar com Cabo Verde sem gols, enquanto marcou apenas um gol nas redes do Uruguai. O problema não estava somente nos resultados, mas se estendeu ao desempenho ofensivo limitado e à ausência de eficácia, o que reabriu a discussão sobre as escolhas do treinador e a maneira como ele conduz as partidas.

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Após esses fracassos, Donis fez declarações em que falou sobre a redução da participação de alguns jogadores em seus clubes, apontando que os talentos já não eram como no passado.

E aqui surge a pergunta: as convicções do treinador sobre o potencial dos jogadores mudaram após o Mundial, ou o que aconteceu revelou uma lacuna entre as promessas que ele fez no início e a realidade que enfrentou quando começaram os testes de verdade?

As decisões de Donis entre as convicções táticas e as pressões da torcida

O que gera polêmica em torno da personalidade de Donis não são apenas os resultados da seleção saudita, mas a maneira como ele lida com as críticas e as pressões ao seu redor. O treinador que afirma constantemente ser o dono da primeira e da última palavra, e que possui plenos poderes, às vezes parece rever suas escolhas em resposta ao que acontece nas arquibancadas e nas redes sociais, o que levanta questionamentos sobre o quanto ele se mantém firme em suas convicções táticas.

Durante a Copa do Mundo, algumas de suas decisões relacionadas à escalação e à participação dos jogadores, entre eles Salem Al-Dawsari, geraram ampla polêmica entre a torcida, que considerou que algumas escolhas não correspondiam ao potencial dos elementos disponíveis.

Com o aumento das críticas, pareceu que o treinador enfrentava dificuldade em separar sua visão tática daquilo que a torcida exige, apesar de afirmar repetidamente que suas decisões partem de sua própria avaliação das necessidades da seleção.

A cena se repetiu com o início das disputas da Copa do Golfo, depois que Donis foi alvo de críticas após a primeira partida contra o Kuwait, apesar de a seleção saudita ter conseguido conquistar os três pontos. A vitória por um único gol não foi suficiente para convencer uma parcela da torcida, que esperava um desempenho mais convincente da Arábia Saudita, especialmente diante da necessidade de recuperar a identidade ofensiva que o treinador prometeu desde que assumiu a responsabilidade.

Antes do aguardado confronto contra Omã, as atenções se voltam para as possíveis mudanças na escalação titular, que podem chegar a seis alterações, de acordo com as previsões que circulam.

Embora os ajustes táticos continuem sendo algo natural no futebol, o momento e a dimensão dessas mudanças abrem novamente a porta ao questionamento: essas decisões vêm como resultado de uma revisão tática objetiva do desempenho dos jogadores, ou refletem uma influência das críticas que se seguiram ao confronto com o Kuwait?

O problema aqui não está na resposta do treinador a qualquer crítica ou na mudança de sua escalação de uma partida para outra, pois essas são questões que entram dentro de suas atribuições naturais, mas na imagem que ele apresenta de si mesmo como o dono de um projeto claro e de uma decisão independente, enquanto alguns de seus movimentos parecem carecer da firmeza que deveria caracterizar um treinador que comanda uma seleção do tamanho da Arábia Saudita em um momento delicado.

Portanto, a seleção saudita não precisa de um treinador que se limite a lançar declarações fortes ou a entrar em debates com a torcida, mas de uma liderança técnica que possua uma visão clara, assuma a responsabilidade por suas decisões e consiga lidar com as pressões sem perder o equilíbrio.

Quanto a Donis, ele será cobrado a provar que as mudanças na escalação partem de convicções táticas verdadeiras, e que suas promessas de recuperar o futebol ofensivo não são apenas palavras, mas um projeto capaz de aparecer dentro de campo.

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