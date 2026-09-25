Geertruida deixa a seleção da Holanda com efeito imediato

Lutsharel Geertruida deixou a seleção da Holanda, informou o PSV por meio dos canais oficiais.
O defensor sofreu uma lesão leve. O técnico Xavi Hernández não convocará um substituto, segundo o PSV.
Geertruida retorna a Eindhoven, onde vai focar na recuperação e nas próximas partidas do PSV.
Na quinta-feira, Geertruida permaneceu no banco durante toda a partida no duelo da Liga das Nações contra a Alemanha (1 a 1). Assim, ele não entrou em campo nesta Data Fifa.
Na posição de zagueiro pela direita, Xavi escolheu Jan Paul van Hecke contra a Alemanha. O lateral-direito Denzel Dumfries também foi titular.
A concorrência para Geertruida na seleção da Holanda é forte. Jurriën Timber e Jeremie Frimpong também estão entre as opções para as posições em que o jogador do PSV pode atuar.
Geertruida soma 21 jogos pela seleção da Holanda e ainda não marcou pela equipe.