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imago-sport-1083748101.jpgRichard Wareham
Jeroen van Poppel
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Geertruida deixa a seleção da Holanda com efeito imediato

Países Baixos x Alemanha
Países Baixos
Alemanha
Liga das Nações A
L. Geertruida

Lutsharel Geertruida deixou a seleção da Holanda, informou o PSV por meio dos canais oficiais.

O defensor sofreu uma lesão leve. O técnico Xavi Hernández não convocará um substituto, segundo o PSV.

Geertruida retorna a Eindhoven, onde vai focar na recuperação e nas próximas partidas do PSV.

Na quinta-feira, Geertruida permaneceu no banco durante toda a partida no duelo da Liga das Nações contra a Alemanha (1 a 1). Assim, ele não entrou em campo nesta Data Fifa.

Na posição de zagueiro pela direita, Xavi escolheu Jan Paul van Hecke contra a Alemanha. O lateral-direito Denzel Dumfries também foi titular.

A concorrência para Geertruida na seleção da Holanda é forte. Jurriën Timber e Jeremie Frimpong também estão entre as opções para as posições em que o jogador do PSV pode atuar.

Geertruida soma 21 jogos pela seleção da Holanda e ainda não marcou pela equipe.

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