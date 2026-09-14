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Udinese Calcio v SS Lazio - Serie A 2026/27Getty Images Sport

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Gattuso liga estrela da Lazio a atuar no Real Madrid

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G. Gattuso
N. Tavares
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Gennaro Gattuso, técnico da Lazio, sabe como manter seus jogadores motivados e também como colocá-los sob os olhares do mundo, e foi isso que o treinador italiano fez com o português Nuno Tavares.

No contexto de seus elogios ao jogador, Gattuso o colocou no radar do Real Madrid, e essa declaração aconteceu no gramado antes do início da partida da Lazio contra o Milan, que terminou empatada por 2 a 2. 

Como era de se esperar, o defensor português começou a partida como titular na posição de lateral-esquerdo e disputou o jogo inteiro.

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O jornal AS publicou as declarações de Gattuso, que disse: "Sempre falei que Nuno Tavares é um jogador de nível do Real Madrid".

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E prosseguiu: "Disse aos meus auxiliares: se a família de Tavares deixasse 100 milhões de euros para ele, ele gastaria tudo em cinco anos". 

E acrescentou: "Ele deveria estar no Real Madrid. Tem tudo: velocidade, o pé direito e o pé esquerdo. É algo incomum, mas ele precisa de um tempo para se recuperar depois da partida. É um bom rapaz, e você tem que entrar na cabeça dele e fazer com que ele entenda isso".

E enfatizou: "Tavares sabe que tem talento, e poderia ter passado 10 ou 12 anos no Real Madrid graças às suas capacidades. Tudo o que você precisa fazer é fazer com que ele entenda isso".

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