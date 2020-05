"Gattuso levou um soco na cara!" - Oddo revela briga envolvendo Ibrahimovic no Milan

Ex-lateral direito italiano relembrou quando grandes jogadores do time se envolveram em uma confusão

Nem Gennaro Gattuso nem Zlatan Ibrahimovic são pessoas com personalidades fáceis. Imagine quando os dois jogaram juntos no . O ex-lateral do clube, Massimo Oddo, relembrou quando os dois jogadores brigaram feio no centro de treinamento.

O incidente começou com um desentendimento de Ibra, que voltou a atuar pelo Milan neste ano, com Oguchi Onyewu, um verdadeiro duelo de gigantes: 1,95m do sueco contra 1,93m do zagueiro americano. O combativo volante Gennaro Gattuso, de apenas 1,77m, tentou ser o pacificador do confronto, mas acabou sendo tomado por violência.

"Eles estavam treinando, mas nada excessivo", disse Oddo ao Sky Sports Italia. "Gattuso tentou dividir os dois e levou um grande soco na cara". O ocorrido se passou em novembro de 2010 e, segundo relatos da época, Ibrahimovic e Onyewu chegaram a se pegar pelo pescoço. A briga fez com que o treino fosse encerrado.

De acordo com Oddo, este é só um exemplo das confusões que envolveram Gattuso, hoje treinador do , que é um dos times que querem a volta da Serie A Tim. "Hoje eu dou risada, mas eu já chorei. Uma vez, Rino [Gattuso] enfiou um garfo na minha perna". O ex-lateral explicou que era uma brincadeira na concentração da equipe: "Ele sempre ria e fazia piadas, menos antes dos jogos".

Oddo chegou ao Milan em janeiro de 2007, e poucos meses depois, foi titular do time na final da Liga dos Campeões de 2007, vencida pelos italianos contra o . Pelo time de San Siro, o ex-jogador fez 56 jogos e marcou dois gols.