Times do Italiano se unem e querem retomar Serie A, mas dependem do governo

Todos os 20 clubes da Serie A italiana votaram para retomar a temporada 2019/20 assim que possível

Apesar dos relatos de que alguns clubes italianos de alto escalão não desejavam o retorno da temporada, chegou-se a um consenso de que a liga pode retornar, após todos os 20 clubes da italiana votarem pela decisão.

Um dos países mais afetados pela pandemia do novo coronavírus, foi alcançado um acordo entre as equipes e a federação italiana de futebol (FIGC). A notícia foi confirmada por meio de uma teleconferência na sexta-feira (30), mas depende do governo italiano dar permissão para o futebol recomeçar.

"É claro que queremos jogar futebol. Seria contra a natureza dizer o contrário. Quem tem uma profissão sempre quer continuar fazendo isso, se for possível, respeitando os padrões de saúde e protocolos", disse presidente da Serie A, Paolo Dal Pino.

Mais times

"Vamos seguir rigorosamente os conselhos do governo, como sempre fizemos. Eles podem ter certeza do nosso espírito construtivo e colaborativo e de que minha harmonia com a [presidente da FIGC Gabriele] Gravina é absoluta", completou.

O presidente da , Andrea Agnelli, também reafirmou a disposição de seu clube de completar o campeonato em sua forma regular, se possível.

"Você sabe que eu prefiro o silêncio, isso pode ser alimentado com interpretações incorretas. Bem, reitero fortemente que a Juventus tem a firme vontade de encerrar a temporada 2019/20. Com jogos em junho, haverá maneiras e horários para terminar as temporadas, respeitando as indicações da UEFA.", apontou.

As tentativas de reiniciar a Série A acontecem quando outras grandes ligas europeias foram encerradas devido ao coronavírus, com intervenções do governo.

A Ligue 1 da França e a holandesa terminaram suas temporadas depois que o futebol e outras grandes reuniões foram proibidas até setembro, enquanto as esperanças na de que a liga pudesse retomar este mês foram interrompidas por conselhos oficiais de saúde.

Gravina, no entanto, disse que nunca cancelará a temporada da Serie A, pois "seria a morte do futebol italiano".

CRISTIANO RONALDO PODE RETORNAR PARA A ITÁLIA

Enquanto aguardam o aval oficial do governo, os clubes já se organiza. para retomar as atividades. A Juventus, por exemplo, já convocou os jogadores que estão no exterior.

Desta forma, de acordo com com o 'Tuttosport', Cristiano Ronaldo poderia retornar à sua casa em Turim já neste fim de semana, após dois meses em .