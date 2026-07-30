Kenneth Taylor foi expulso do treino da Lazio na manhã de quinta-feira. Em imagens da Radio Laziale no X, é possível ver que o técnico Gennaro Gattuso retirou o meio-campista do campo de treinamento.
Gattuso interrompe o treino de repente e caminha, furioso e gesticulando, em direção a Taylor. O holandês ouve do treinador que deve ir para o vestiário, após o que Taylor tira o colete e vai embora.
Segundo a Radio Laziale, houve uma discussão entre Gattuso e Taylor, após a qual o treinador italiano interveio. Ainda não se sabe o que motivou a briga entre técnico e jogador.
Gattuso foi nomeado no fim de junho pela diretoria da Lazio. O ex-meio-campista do Milan foi o sucessor de Maurizio Sarri no Stadio Olimpico.
Taylor foi contratado em janeiro por cerca de 17 milhões de euros junto ao Ajax. O meio-campista soma até aqui três gols e duas assistências em 21 partidas pela Lazio.
O ex-jogador do Ajax alcançou com a Lazio na temporada passada a final da Copa da Itália. Nela, a campeã italiana Inter foi forte demais e venceu por 2 a 0.