Gana recorre à Justiça antes do confronto contra o Panamá na Copa do Mundo

O governo ganês apresentou hoje, terça-feira, um recurso oficial para rever a decisão das autoridades canadenses de negar ao meio-campista Thomas Partey o visto de entrada no país, e está previsto que um tribunal federal analise o caso com caráter de urgência.

Diante da situação atual, Partey ficará de fora da partida de estreia de Gana na Copa do Mundo contra o Panamá, marcada para ser disputada na cidade canadense de Toronto nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira, após ter sido impedido de entrar no território canadense. A crise relacionada ao visto do jogador de 33 anos remonta a um processo criminal em andamento contra ele no Reino Unido.

Partei se declarou inocente de sete acusações de estupro e uma de agressão sexual, relacionadas a denúncias apresentadas por quatro mulheres diferentes entre 2020 e 2022, e deve comparecer ao tribunal no próximo ano.

Por sua vez, o governo ganês classificou a decisão canadense como “arbitrária e injusta” e está atualmente buscando uma autorização excepcional que permita a Parte entrar no Canadá por um breve período para participar de uma partida da seleção de seu país. Além disso, solicitou ao tribunal que emitisse orientações às autoridades de imigração canadenses para que permitam que o jogador apresente um novo pedido de visto.

O ministro das Relações Exteriores da Gana, Samuel Okodzito Ablakwa, confirmou que seu país também está analisando todas as vias diplomáticas para garantir um visto canadense ao ex-jogador do Arsenal, embora ainda não esteja claro quanto tempo levarão os procedimentos legais no tribunal.

Por outro lado, o Ministério da Imigração, Refugiados e Cidadania do Canadá declarou à BBC: “A posição do Canadá é firme: a realização de grandes eventos não altera suas leis de imigração. Cada pessoa que busca entrar no Canadá é avaliada individualmente, com base nos fatos disponíveis e na legislação vigente”.

Vale lembrar que Barty, que atualmente joga pelo clube espanhol Villarreal, disputou mais de 50 partidas pela seleção de Gana desde sua estreia, em junho de 2016. Antes do início do torneio, o português Carlos Queiroz, técnico da seleção de Gana, havia afirmado que não tinha nenhum receio ou hesitação em convocar Partey e incluir-o na lista de convocados.

Gana enfrenta a Inglaterra na cidade de Boston, nos Estados Unidos, no dia 23 de junho, e depois a Croácia na Filadélfia, no dia 27 de junho; no entanto, os “Estrelas Negras” podem ser obrigados a retornar ao Canadá novamente nas oitavas de final, caso terminem em segundo lugar no Grupo 12.