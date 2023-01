Gama x Goiás ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copinha

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (6), pela segunda rodada do Grupo 13; veja como acompanhar na TV

Gama e Goiás se enfrentam na tarde desta sexta-feira (6), às 15h15 (de Brasília), no Estádio Prof. Dario Rodrigues Leite, pela segunda rodada do Grupo 13 da Copinha 2023. A partida terá transmissão ao vivo do Paulistão Play, no streaming.

Depois de estrear na competição com vitória por 1 a 0 contra o Grêmio Pague Menos, o Goiás busca o segundo triunfo consecutivo, o que poderia já garantir a classificação da equipe para a fase de mata-mata antecipadamente.

Já o Gama busca se recuperar na competição, após estrear com derrota por 2 a 1 para o Atlético Guaratinguetá.

Prováveis e scalações

Escalação do provável do Gama: Filipe, Alex, Carlos Eduardo, Igor Carmino, Adriel, Mateus Ramos, Kayro, Samuel, Diego, Isaac e Rafael.

Escalação do provável do Goiás: José Vitor, Daniel, Mina, Nolasco, Thierry, Gustavo Xavier, Pedrinho, Allan, Wendell, Andrey e Vitor Hugo.

Desfalques

Gama

Sem desfalques confirmados.

Goiás

Sem desfalques confirmados.

Classificação do Grupo 13

POS. TIME P V E D SG 1º Atlético Guaratinguetá 3 1 0 0 1 2º Goiás 3 1 0 0 1 3º Gama 0 0 0 1 -1 4º Grêmio Pague Menos 0 0 0 1 -1

Quando é?