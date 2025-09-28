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Liga dos Campeões
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Mounique Vilela

Galatasaray x Liverpool: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Champions League 2025/26

Liga dos Campeões
Galatasaray x Liverpool
Galatasaray
Liverpool

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (30), no RAMS Park; confira a transmissão e outras informações do jogo

Galatasaray e Liverpool se enfrentam nesta terça-feira (30), às 16h (de Brasília), no RAMS Park, em Istambul, pela segunda rodada da Champions League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo do Space na TV fechada e da Max via streaming(veja a programação completa).

Quando Galatasaray e Liverpool se enfrentam na Champions League, os fãs de futebol de todo o mundo ficam ansiosos para testemunhar grandes jogadas. Para os mais engajados, os melhores sites de apostas oferecem plataformas confiáveis e robustas para acompanhar e apostar em cada detalhe do jogo, elevando a experiência de torcedor a um novo patamar.

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Notícias e prováveis escalações

Após a derrota para o Crystal Palace por 2 a 1 na última rodada do Campeonato Inglês, o Liverpool volta suas atenções para a disputa da Champions League. Em busca do sétimo título do torneio, os Reds ocupam a décima posição, com três pontos. Na primeira rodada, venceram o Atlético de Madrid por 3 a 2.

Por outro lado o Galatasaray está em busca dos primeiros pontos na Champions League. Na estreia, o time turco foi derrotado pelo Eintracht Frankfurt por 5 a 1. Para o confronto, o técnico Okan Buruk terá Victor Osimhen à disposição.

Campeonato Turco
Goztepe crest
Goztepe
GOZ
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
Liga dos Campeões
PSG crest
PSG
PSG
Liverpool crest
Liverpool
LIV

Galatasaray: Ugurcan Cakir, Singo, Davinson Sánchez, Bardakci, Roland Sallai, Torreira, Gundogan, Akgün, Leroy Sané, Icardi, Yilmaz .

Liverpool: Alisson, Bradley, Van Dijk, Konaté, Kerkez, Gravenberch, Szoboszlai, Wirtz, Gakpo, Salah, Alexander Isak

Escalações de Galatasaray x Liverpool

GalatasarayHome team crest

4-2-3-1

Formação

4-2-3-1

Home team crestLIV
1
U. Cakir
42
C
A. Bardakci
90
W. Singo
6
D. Sanchez
4
I. Jakobs
11
Y. Akgun
20
I. Gundogan
99
M. Lemina
53
B. Yilmaz
34
L. Torreira
45
V. Osimhen
1
A. Becker
5
I. Konate
8
D. Szoboszlai
4
C
V. van Dijk
6
M. Kerkez
7
F. Wirtz
17
C. Jones
30
J. Frimpong
38
R. Gravenberch
18
C. Gakpo
22
H. Ekitike

4-2-3-1

LIVAway team crest

GAL
-Escalação

Reservas

Técnico

  • O. Buruk

LIV
-Escalação

Reservas

Técnico

  • A. Slot

Desfalques

Galatasaray

Sem desfalques confirmados.

Liverpool

Giovanni Leoni e Stefan Bajcetic estão machucados.

Quando é?

  • Data: terça-feira, 30 de setembro de 2025
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: RAMS Park - Istambul, Turquia

Retrospecto recente

GAL
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
10/7
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

LIV
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
9/6
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
4/5

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