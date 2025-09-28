Galatasaray x Liverpool: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Champions League 2025/26

Galatasaray e Liverpool se enfrentam nesta terça-feira (30), às 16h (de Brasília), no RAMS Park, em Istambul, pela segunda rodada da Champions League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo do Space na TV fechada e da Max via streaming (veja a programação completa).

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Notícias e prováveis escalações

Após a derrota para o Crystal Palace por 2 a 1 na última rodada do Campeonato Inglês, o Liverpool volta suas atenções para a disputa da Champions League. Em busca do sétimo título do torneio, os Reds ocupam a décima posição, com três pontos. Na primeira rodada, venceram o Atlético de Madrid por 3 a 2.

Por outro lado o Galatasaray está em busca dos primeiros pontos na Champions League. Na estreia, o time turco foi derrotado pelo Eintracht Frankfurt por 5 a 1. Para o confronto, o técnico Okan Buruk terá Victor Osimhen à disposição.

Galatasaray: Ugurcan Cakir, Singo, Davinson Sánchez, Bardakci, Roland Sallai, Torreira, Gundogan, Akgün, Leroy Sané, Icardi, Yilmaz .

Liverpool: Alisson, Bradley, Van Dijk, Konaté, Kerkez, Gravenberch, Szoboszlai, Wirtz, Gakpo, Salah, Alexander Isak

Desfalques

Galatasaray

Sem desfalques confirmados.

Liverpool

Giovanni Leoni e Stefan Bajcetic estão machucados.

Quando é?

Data: terça-feira, 30 de setembro de 2025

terça-feira, 30 de setembro de 2025 Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: RAMS Park - Istambul, Turquia

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