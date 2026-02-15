Galatasaray x Juventus: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Champions League 2025/26

Galatasaray e Juventus se enfrentam nesta terça-feira (17), às 14h45 (de Brasília), no Rams Park, na Turquia, pelo primeiro jogo dos play-offs da Champions League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo da TNT e do HBO Max (veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

O Galatasaray chega para a partida como líder do Campeonato Turco e vindo de quatro grandes vitórias nos últimos jogos. Já na Champions League, a equipe ficou na 20ª colocação e garantiu sua vaga nos play-offs após três vitórias, um empate e quatro derrotas.

Por outro lado, a Juventus se classificou para os play-offs após ficar na 13ª colocação, com três vitórias, quatro empates e uma derrota. Na liga nacional, a equipe faz uma temporada regular, ocupando a quinta colocação e vindo de dois jogos sem vitória.

A partida promete ser muito equilibrada e disputada, com dois times buscando uma vaga nas oitavas de final.

Galatasaray: Cakir; Sallai, Bardakci, Sanchez e Jakobs; Torreira e Gabriel Sara; Sané, Gundogan e Yilmaz; Osimhen. Técnico: Okan Buruk.

Juventus: Di Gregório; Kalulu, Bremer, Kelly e Cambiaso; Locatelli e Koopmeiners; Francisco Conceição, McKennie e Yildiz; Jonathan David. Técnico: Luciano Spalletti.

Desfalques

Galatasaray

Emre Buyuk está lesionado, enquanto Baltaci está suspenso.

Juventus

Emil Holm, Khéphren Thuram, Vlahovic e Milik ficam de fora por lesão.

Quando é?

Data: terça-feira, 17 de fevereiro de 2026

terça-feira, 17 de fevereiro de 2026 Horário: 14h45 (de Brasília)

14h45 (de Brasília) Local: Rams Park - Istambul, Turquia

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis