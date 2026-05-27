Gabriel Jesus é sondado por times italianos, mas afirma desejo de continuar na Inglaterra

Em recuperação após temporadas marcadas por lesões, Gabriel Jesus voltou a movimentar o mercado europeu depois de ganhar espaço no Arsenal na reta final da temporada 2025/26. O atacante de 29 anos balançou as redes na última partida da campanha, contra o Crystal Palace, na vitória dos Gunners por 2 a 1, aumentando o interesse de outros clubes em contratá-lo para a próxima temporada.

Relatos indicam que equipes da Itália e Espanha realizaram consultas para entender a situação do brasileiro no Arsenal. Entre os clubes interessados estão Juventus e Milan, que acompanham a situação do atacante visando a próxima janela de transferências. O Atlético de Madrid também surgiu como um dos times atentos ao cenário do jogador no mercado europeu. Apesar das sondagens, nenhuma proposta oficial foi feita.

No entanto, segundo apuração do GE, Gabriel Jesus não demonstra interesse em deixar Londres atualmente. O atacante acredita que ainda possui espaço no elenco comandado por Mikel Arteta e vê a próxima temporada como decisiva para recuperar protagonismo após um período marcado por duas lesões graves, uma em 2022 e outra em 2025, com a última deixando-o 10 meses de fora dos gramados. Atualmente, o brasileiro possui contrato com o Arsenal até junho de 2027.

O principal ponto na decisão do atacante envolve questões pessoais fora de campo. Gabriel está em processo de obtenção da cidadania inglesa e entende que permanecer no país neste momento pode facilitar o processo, previsto para ser concluído ainda em 2026. Outro fator que contribui com o desejo do jogador de permanecer na Inglaterra é a motivação de se tornar o brasileiro com mais gols na história da Premier League. O recorde atual é de Roberto Firmino, com 82 gols, enquanto Gabriel possui 79, podendo ultrapassar seu conterrâneo já na próxima temporada.

O sucesso coletivo do Arsenal, na atual temporada, também pode pesar na decisão. O clube conquistou seu primeiro troféu do Campeonato Inglês em 22 anos e está na final da Champions League, que será disputada no próximo sábado (30).

Nos bastidores do Arsenal, o cenário ainda é tratado com cautela. O clube inglês não descarta ouvir propostas caso receba uma oferta considerada interessante financeiramente, principalmente diante das movimentações planejadas para reforçar o setor ofensivo na próxima temporada. Mesmo assim, Gabriel segue valorizado internamente pela versatilidade e pela experiência acumulada no futebol europeu.











