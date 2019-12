Gabriel Jesus não quer ser melhor reserva do mundo: "Aguero não é mais jovem, minha hora chegou"

Atacante brasileiro luta para conquistar a preferência de Guardiola no comando de ataque do Manchester City

Gabriel Jesus está determinado a conquistar a vaga de titular no comando de ataque do . Hoje, o argentino Sergio Aguero é inquestionável no posto e conta com o apoio histórico de ser o maior artilheiro da história da agremiação azul. Ainda assim, Gabriel Jesus disse ao The Sun que tem trabalhado para ser a escolha principal de Pep Guardiola e avalia que sua juventude, quando comparada à idade de Aguero demanda uma atenção especial para si.

"Eu quero jogar toda semana, mas a realidade não é essa. Temos muitos jogadores top. Mas eu sei que Sergio [Aguero] não é mais jovem como eu, e eu acho que minha hora chegou. Essa é a minha hora. Eu só quero jogar futebol e melhorar, é isso que me faz feliz, é o que eu amo. Se eu não estou jogando futebol, eu não sei o que fazer", falou Jesus.

Aguero é o maior artilheiro da história do Manchester City. Com 244 gols em 355 jogos pelo clube inglês, Aguero já deixou seu nome gravado entre as lendas do clube. Os números de Gabriel Jesus no Manchester City também são muito bons, o brasileiro anotou 56 gols em 124 jogos. Ainda assim, a média de gols de Aguero é ligeiramente maior que a do brasileiro. Aguero tem 0,68 de média de gols por partida, enquanto Gabriel Jesus tem 0,45.

Jesus relata a dificuldade que é de estar no banco de reservas, mesmo sabendo que é uma decisão que passa direto por Guardiola e pela forma goleadora de Aguero.

"É sempre difícil quando você não joga, mas eu sei que não vou ser titular sempre. Eu respeito a decisão do técnico e respeito o meu amigo Sergio [Aguero] porque ele é uma lenda do clube. E eu definitivamente não acho que sou o melhor do mundo, eu só quero jogar e marcar gols, o resto vem de qualquer forma", relatou o atacante brasileiro.

O próximo compromisso do Manchester City é contra o Wanderers, na quinta-feira (26), às 16h45 (de Brasília), no Estádio Molineux.