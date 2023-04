Gabriel Jesus faz dois e revigora ataque do Arsenal para reta final da Premier League

Brasileiro será parte importante para que os Gunners confirmem a liderança do campeonato inglês

Neste sábado (1), o Arsenal venceu o Leeds United por 4 a 1, pela 29ª rodada da Premier League e mantém sua caminhada rumo ao título do campeonato inglês. Esta partida marcou o reencontro de Gabriel Jesus com o gol. Após 17 partidas sem balançar as redes, o brasileiro anotou dois tentos e agora se coloca como uma opção de peso para a reta final do torneio.

Gabriel se machucou ainda na Copa do Mundo. No dia 2 de dezembro de 2022, na partida que Camarões venceu o Brasil, o atacante sofreu uma entrada forte e lesionou o joelho direito. À época ele foi cortado da Copa e já retornou a Londres para tratamento.

Getty

Seu retorno aos gramado aconteceu em 12 de março de 2023, na vitória contra o Fulham, pela Premier League. E foi apenas no quarto jogo desde o retorno que ele conseguiu 'desencantar' e fazer o que pede seu ofício: gol. E, na verdade, foram logo dois, no plural.

O atacante não encontrava o caminho do gol desde 1º de outubro de 2022, quando marcou um na vitória por 3 a 2 sobre o rival Tottenham. Desde então, foram 17 jogos sem converter uma oportunidade.

Getty

Os dois gols deste sábado (1) mostram que Gabriel Jesus é um "reforço" e tanto para Mikel Arteta nos últimos nove jogos da Premier League 2022/23. Seu retorno deve significar que ele briga por vaga no time titular com Leandro Trossard. Desde que chegou aos Gunners, o belga tem tido boas apresentações, além de já ter balançado as redes e dado assistências.

Ainda assim, o brasileiro deve ser muito utilizado e pode ser decisivo na missão de tirar a hegemonia recente do Manchester City, seu ex-clube.

O City, por seu lado, vem fazendo sua parte. Cinco pontos atrás do Arsenal, o time de Guardiola goleou o Liverpool, por 4 a 1, na abertura da 29ª rodada.

Com Nketiah - que tinha substituído (e bem) o brasileiro - também machucado, a volta de Jesus é muito bem-vinda.

O Arsenal mantém a toada rumo ao título. Uma prova disso é que não se intimidou com o 4 a 1 aplicado pelo City no Liverpool, e cerca de duas horas depois venceu com os mesmos 4 a 1.

Assim como foi importante na arrancada do começo do campeonato, Gabriel Jesus volta para os "finalmentes" podendo mostrar que seus títulos pelo City não foram meras coincidências.