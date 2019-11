Heinze é o novo alvo do Athletico; Pezzolano segue na mira

Paulo André viaja à Argentina para iniciar os primeiros contatos com o treinador do Vélez Sarsfield

Gabriel Heinze é a bola da vez no Paranaense. A Goal apurou que o treinador do Vélez Sarsfield, da , já iniciou os primeiros contatos com o diretor de futebol Paulo André, que viajou à Argentina nesta semana.

Ex-zagueiro de , , e , o argentino de 41 anos tem o trabalho muito bem avaliado no Vélez, onde chegou em 2017/18. Antes, teve rápidas passagens por e .

Paulo Pezzolano, que foi o primeiro nome procurado pelo Furacão para substituir Tiago Nunes, segue na mira. Teve mais de uma conversa com a diretoria do clube paranaense, mas pediu um tempo para avaliar o futuro, visto que está valorizado pelo desempenho no , do .

Aos 36 anos, o promissor uruguaio tem outros dois fortes interessados no encalço: o , da Argentina, e o , do . Recentemente, também foi procurado pelo , da Argentina.