Números sustentaram - e condenaram - trabalho de Luxemburgo no Palmeiras

Técnico conquistou Paulista e chegou a ostentar invencibilidade que só impressionava no papel; terceira derrota seguida custou o cargo

Chega ao fim a quinta passagem de Vanderlei Luxemburgo pelo . O técnico não resistiu à terceira derrota consecutiva da equipe alviverde no Campeonato Brasileiro, desta vez em casa, diante do (3 a 1).

Luxa deixa o com só cinco derrotas em 36 jogos oficiais. Bem pouco na frieza dos números. Mas ao mesmo tempo o trabalho do treinador chegou a ser questionado até em meio a uma série de 20 jogos de invencibilidade.

A realidade é que os números sustentaram e ao mesmo tempo condenaram o treinador. Primeiro pelo excesso de empates. Destes 20 jogos em que o time não perdeu entre 22 de julho e 7 de outubro, 10 terminaram empatados.

Além disso - e mais importante -, o futebol apresentado pela equipe não empolgava ninguém. Até em algumas vitórias as atuações eram questionadas por torcida e imprensa - um caso especial ocorreu no 1 a 0 sobre o na Arena, pela terceira rodada do Brasileiro, considerado o pior jogo do torneio até então.

O tempo foi passando, o time não embalava e parecia que bastava uma série de derrotas para que a pressão ficasse insustentável. Foi o que aconteceu. Com cinco desfalques, o Palmeiras perdeu para o no último dia 7. Três dias depois, viu o fim de um longo tabu e conheceu o primeiro revés para o São Paulo no Allianz Parque. E nesta quarta (15) foi a vez de o Coxa se dar bem como visitante e decretar a queda do ex-treinador da seleção brasileira.

Um dos maiores técnicos da história do Palmeiras, Luxemburgo, de 68 anos, não foi unanimidade desde o anúncio de sua contratação no fim de 2019. Torcedores queriam um treinador mais "moderno" após as passagens de Luiz Felipe Scolari e Mano Menezes pela Academia de Futebol.

Importante ressaltar que Luxa até aumentou a coleção de títulos nesta quinta passagem ao levantar o caneco do , com direito a triunfo sobre o arquirrival na decisão. Desde 1976, aliás, o Verdão só faturou o Estadual com o "pofexô" no comando - em 1993, 1994, 1996, 2008 e 2020.

LUXEMBURGO - TÍTULOS NO PALMEIRAS:

O maior campeão da história!



✅ Pentacampeão paulista (1993, 1994, 1996, 2008 e 2020)

✅ Brasileiros (1993 e 1994)

✅ Rio-SP (93)



Somando os torneios amistosos e taças únicas, Luxemburgo tem 18 conquistas no total pelo Palmeiras. pic.twitter.com/mfqjpHfFHq — Murilo Dias (@mmurilodias) October 15, 2020

Outro ponto positivo do trabalho dele foi lançar jovens como Patrick de Paula, Gabriel Menino e Gabriel Verón, reduzindo o espaço de alguns medalhões do elenco. Mas nem Luxa, em sua última entrevista coletiva no cargo, foi capaz de dizer que as críticas dos torcedores estavam sendo injustas.

"Cabe a nós a obrigação de respeitar o torcedor. Ele tem toda a razão das críticas. Só nós, com a minha responsabilidade, podemos mudar. Ninguém pode mudar. Temos que mudar nossa atitude dentro do jogo. Incluindo eu como maior responsável", declarou ele após o revés diante do Coritiba.

Luxemburgo se despede com 17 vitórias, 14 empates e cinco derrotas. Deixa o time na sétima colocação do Brasileiro e classificado com antecipação às oitavas de final da Libertadores. Enquanto o substituto não chega, o auxiliar-técnico Andrey Lopes comanda os paulistas no duelo do próximo domingo, contra o , no Castelão.