Gabigol pode sonhar com recorde de maior artilheiro da história do Brasileirão?

O atacante do Flamengo já ultrapassou a marca dos 100 gols marcados na história da competição

A detalhes de se tornar o maior artilheiro brasileiro na história da Libertadores, Gabriel Barbosa tem outro grande recorde no horizonte. Este é mais audacioso e difícil: se transformar no máximo goleador do Campeonato Brasileiro em todos os tempos.

Quem ocupa o topo deste ranking é, há décadas, Roberto Dinamite. O ídolo do Vasco estufou as redes 190 vezes em nossa primeira divisão. Gabigol soma 103 até aqui, sendo os últimos dois anotados na derrota contra o Fortaleza, mas tem a seu favor o tempo.

O camisa 9 do Flamengo é, afinal de contas, o jogador mais jovem a ter ultrapassado a marca dos 100 gols na primeira divisão nacional – tendo superado neste quesito o próprio Dinamite, que segundo pesquisa do jornal O Globo era 19 dias mais velho que Gabriel quando ultrapassou a primeira centena de tentos no Brasileirão.

Tendo média de 0,47 gols por jogo em duelos pelo campeonato, faltam 87 bolas nas redes para Gabriel igualar o recorde de Roberto Dinamite. Mantendo esta média atual, Gabigol teria que disputar cerca de 185 jogos na Série A para alcançar os 190 tentos. Em nove edições disputadas, o atacante tem um total de 215 partidas. Ou seja, média de 24 jogos por edição.

Mantendo a sua média atual de jogos disputados na competição, Gabigol precisaria de quase oito anos de Brasileirão para encostar e talvez ultrapassar o recorde de Roberto. Estaria por volta dos 34 anos anos neste cenário de um Brasileiro em 2029 ou 2030. Difícil? É claro que sim, mas longe de ser impossível. Sonhar com tal marca é completamente aceitável, portanto.

A meta fica mais tranquila quando apontamos para o Brasileirão de pontos corridos. Fred, recém aposentado, é o máximo goleador desde que o sistema passou a ser adotado em 2003. O ídolo do Fluminense fez 158 gols, 55 a mais do que Gabigol tem hoje. Para igualar a marca de Fred com sua média atual, Gabriel precisaria de cerca de 117 partidas. Algo em torno de cinco outras edições de Campeonato Brasileiro. Ou seja, completamente possível.