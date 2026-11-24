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Atacante rebateu avaliações sobre a atuação do Peixe após revés por 2 a 0 no Morumbis e também criticou as condições do gramado da Vila Belmiro

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A derrota do Santos por 2 a 0 para o Grêmio, na última segunda-feira (23), pela 36ª rodada do Brasileirão, provocou críticas ao desempenho da equipe comandada por Cuca. Após a partida disputada no Morumbis, Gabigol rebateu as avaliações da imprensa e ironizou a mudança de discurso em relação ao time santista de acordo com os resultados. O atacante também aproveitou para provocar o adversário gaúcho.

Ao comentar as críticas recebidas pelo Santos depois do resultado negativo, o camisa 9 afirmou que a repercussão seria completamente diferente caso a equipe tivesse conquistado a vitória. Em tom irônico, o jogador ainda brincou com a valorização do Grêmio após o triunfo em São Paulo.

"Geralmente é assim. Se ganhasse, iam falar que é o melhor time do mundo. Como perdeu, entramos de salto alto. Agora, o Grêmio é o melhor time do mundo. E se o Santos voltar a ganhar, volta a ser a SeleSantos", disse.

O atacante também direcionou parte de suas reclamações ao gramado da Vila Belmiro. Como o Santos mandou o confronto contra o Grêmio no Morumbis, Gabigol aproveitou a comparação entre os estádios para apontar as condições do campo em sua casa como um dos fatores que prejudicam o desempenho da equipe. O jogador, porém, reconheceu que o problema não pode servir de justificativa para os resultados negativos.

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"Ah, para mim é simples: o campo é uma merd*. É uma merd*. A gente conseguiu vencer em vários campos porque o campo era bom. O campo da Vila Belmiro está muito ruim, e isso dificulta o nosso DNA. Que é o DNA do clube, um DNA que precisa tabelar, precisa arriscar uma jogada diferente", afirmou.

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Apesar das críticas, Gabigol ressaltou sua preferência por atuar na Vila Belmiro e reconheceu a necessidade de o Santos aproveitar melhor o mando de campo. O Peixe tem encontrado dificuldades como mandante, sendo o 16º time com melhor aproveitamento jogando em casa no Brasileirão de 2026 — o retrospecto é de seis vitórias, sete empates e cinco derrotas em 18 partidas.

"Eu prefiro muito mais jogar na Vila Belmiro, onde eu me sinto bem, onde acho que é ruim para o adversário, pois eu sei como é jogar lá contra. Mas também não é desculpa, precisamos fazer valer o mando de casa. A torcida tem comparecido, mas o gramado não tem nos ajudado", concluiu.

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Com a derrota, o Santos caiu para a nona colocação, com 50 pontos, e segue na disputa por uma vaga na Libertadores de 2027. O Brasileirão já tem seis vagas encaminhadas para a competição continental, mas esse número pode chegar a oito caso o Palmeiras conquiste a Libertadores e o Grêmio seja rebaixado, já que o clube gaúcho perderia o direito de disputar o torneio por estar na Série B. Nos últimos cinco jogos, o time de Cuca conquistou apenas uma vitória, além de dois empates e duas derrotas.

O próximo compromisso do Peixe será contra o Vitória, no domingo (29), às 16h (horário de Brasília), no Barradão, pela 37ª rodada do Brasileirão. Com apenas mais duas partidas pela frente, o Santos precisa somar pontos para tentar garantir uma posição entre os classificados à Libertadores e encerrar a temporada com uma vaga na competição continental de 2027.