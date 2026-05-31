Gabigol alcança marca histórica, mas gesto obsceno vira polêmica em jogo do Santos

Gabigol viveu uma noite de contrastes na vitória do Santos por 3 a 1 sobre o Vitória, neste sábado, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em questão de minutos, o atacante saiu da condição de protagonista absoluto para deixar o gramado mais cedo após ser expulso por um gesto obsceno direcionado à arquibancada.

O camisa 9 marcou o terceiro gol santista na Vila Belmiro e atingiu uma marca histórica na competição. Após erro na saída de bola do Vitória, Gabriel Bontempo recuperou a posse e acionou Miguelito, que encontrou Gabigol livre na segunda trave. O atacante apareceu para completar de cabeça e ampliar a vantagem do Peixe.

O gol foi o de número 126 de Gabigol na história do Brasileirão. Com isso, ele igualou a marca de Washington e passou a dividir a décima posição entre os maiores artilheiros da competição.

A comemoração, porém, acabou ofuscando o feito. Pouco depois de balançar as redes, Gabigol respondeu a provocações vindas de um setor da Vila Belmiro e fez um gesto obsceno segurando o órgão genital e apontando em direção em direção a um torcedor. A atitude não foi percebida pela arbitragem em campo, mas acabou flagrada pelo VAR.

Após recomendação de Wagner Reway, responsável pelo vídeo, o árbitro Raphael Claus foi chamado para revisar as imagens no monitor. Depois da análise, aplicou cartão vermelho direto ao atacante santista, que deixou o gramado aos 14 minutos do segundo tempo.

A expulsão interrompeu uma atuação que até então era decisiva para o Santos. Antes do gol de Gabriel, Miguelito havia aberto o placar ainda na primeira etapa, enquanto Barreal marcou o segundo após o intervalo. Renê descontou para o Vitória, mas não evitou a derrota da equipe baiana.

Apesar da polêmica envolvendo seu principal atacante, o Santos comemorou um resultado fundamental na luta contra o rebaixamento.

Com os três pontos conquistados na Vila Belmiro, o Peixe chegou aos 21 pontos e deixou provisoriamente a zona de rebaixamento do Brasileirão. Para encerrar a rodada fora do Z-4 antes da pausa para a Copa do Mundo, porém, a equipe ainda depende de um tropeço do Vasco.

A vitória também reforça o bom momento individual de Gabigol. O atacante chegou a 14 gols na temporada de 2026 e igualou a marca alcançada por Guilherme em todo o ano passado, quando o ex-camisa 11 terminou como principal goleador santista.

Além disso, o atacante se aproxima de outro feito importante. Com o gol diante do Vitória, chegou a 98 pelo Santos e ficou a apenas dois de alcançar a marca centenária com a camisa alvinegra.