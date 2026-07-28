O goleiro da seleção de Cabo Verde, Vozinha, foi uma das maiores surpresas da Copa do Mundo de 2026, depois de se transformar de um jogador desconhecido em um fenômeno que recebeu elogios mundiais.

Vozinha se prepara para encarar um novo desafio longe da seleção de seu país, já que o goleiro de 40 anos convenceu o Colo-Colo a investir em sua experiência após a Copa do Mundo, e vai se juntar ao clube chileno em uma transferência de graça.

No entanto, ao chegar, ele pode ser obrigado a abrir mão temporariamente do nome que o tornou famoso, de acordo com o que informou o site "Foot Mercato".

O problema está nos regulamentos do Campeonato Chileno, que obrigam os jogadores a usar seus nomes oficiais, e não apelidos, em suas camisas.

Assim, parte de seu nome completo, Josimar José Évora Dias, pode aparecer no lugar de "Vozinha" durante suas partidas com o Colo-Colo.

Para manter seu apelido, o clube precisará obter uma autorização especial das autoridades do Campeonato Chileno.

Enquanto isso, o astro de Cabo Verde pode jogar vestindo uma camisa estampada com "Évora", "Dias", "Évora Dias" ou algo do tipo.