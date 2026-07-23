Futuro de Endrick muda de cenário após novo plano do Real Madrid

Depois de passar a última temporada emprestado ao Lyon em busca de mais minutos em campo e de consolidar sua vaga na seleção brasileira para a Copa do Mundo, Endrick imaginava retornar ao Real Madrid com maior prestígio. O atacante correspondeu às expectativas no futebol francês e encerrou a passagem em alta, mas o cenário nos bastidores do clube espanhol se mostra mais incerto do que o esperado.

Segundo apuração da ESPN, o Real Madrid tem monitorado reforços para o ataque e isso pode afetar diretamente nos futuros de Endrick e Gonzalo García, jovens atacantes do clube merengue que podem perder espaço caso o elenco fique inchado no setor ofensivo. O principal nome especulado para chegar na capital espanhola o de Michael Olise, destaque do Bayern de Munique e da seleção da França na última Copa do Mundo.

A avaliação interna da comissão técnica de José Mourinho é que o trabalho cotidiano e o desempenho nos amistosos pré-temporada serão essenciais para saber quem deve ficar e quem pode ser dispensado do elenco antes do início das competições. A ESPN apurou que Endrick, mesmo tendo excelente desempenho com o Lyon na campanha de 2025/26, não terá vaga garantida no Real Madrid e precisará brigar para ter espaço no time, mesmo no banco de reservas.

O atacante de 19 anos esteve de férias desde a eliminação do Brasil na Copa do Mundo, ocorrida no dia 5 de julho, e deve se reapresentar ao Real Madrid no dia 28 de julho.

Ainda segundo a publicação da ESPN, o círculo próximo de Endrick não aceita ou sequer cogita a possibilidade do atleta ser emprestado novamente, com a ideia principal sendo do atacante permanecer no Real Madrid e brigar por espaço, mesmo que tenha pouco minutos à curto prazo.

Recentemente, Gonzalo García, concorrente do brasileiro por uma vaga no ataque, despertou o interesse do Fulham, da Inglaterra. No entanto, após um contato inicial, o Real Madrid descartou abrir negociações, sinal de que o clube deve contar com ele para o início de temporada.

Além de Endrick e García, que têm seus futuro incertos na capital espanhola, o Real Madrid se mostrou aberto para negociar outros dois nomes: o meio-campista Eduardo Camavinga e o ponta-direita Franco Mastantuono. Enquanto a tendência é que Camavinga seja negociado em definitivo, a diretoria prefere emprestar Mastantuono para que ele ganhe mais experiência. Segundo apuração da ESPN, o clube já recebeu consultas de equipes interessadas no jovem argentino e avalia os próximos passos antes de tomar uma decisão.