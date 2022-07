Futuro de Turco segue indefinido após reunião no Atlético-MG

Diretoria não está 100% satisfeita com o trabalho do técnico argentino e avalia demissão nos próximos dias

O técnico Turco Mohamed segue com o futuro indefinido depois de uma conversa entre os investidores do Atlético-MG e o departamento de futebol, ocorrida nesta sexta-feira (15). Ainda não está certo se ele terá uma última chance de mostrar que é o nome certo para o cargo no jogo contra o Botafogo, neste domingo (17), pelo Brasileirão Série A.

Longe de ser unanimidade nos bastidores da Cidade do Galo, o treinador comandou uma atividade na manhã desta sexta-feira. Ele nem sequer participou do papo que contou com a presença da cúpula e dos investidores.

Além da pressão da torcida, há insatisfação dos investidores em relação ao trabalho de Turco Mohamed à frente do plantel. O grupo acredita que o Atlético-MG deveria render mais do que tem rendido sob o comando do argentino. Eles creem que o time deveria ter um trabalho mais parecido com o feito por Cuca, seu antecessor.

A cúpula do Atlético-MG se dividiu sobre a situação do treinador nos últimos dias. Após o jogo contra o Flamengo, na última quarta-feira (13), havia certeza de manutenção do comandante. Menos de 24 horas depois, ele passou a balançar no cargo e a sua permanência foi reconsiderada.

Antonio Mohamed soma 43 partidas à frente do Atlético-MG, com 26 vitórias, 12 empates e apenas cinco derrotas. No período, foi campeão mineiro e da Supercopa do Brasil. O time ocupa a quarta colocação do Brasileirão e está nas quartas de final da Copa Libertadores.

O favorito no Galo

Mesmo com a indefinição de Turco Mohamed no cargo, a diretoria já avalia algumas possibilidades. Renato Gaúcho, que está parado desde a saída do Flamengo, no fim do ano passado, é o primeiro nome da lista do clube. O técnico não recebeu nem um contato sequer do clube, e outros treinadores também não foram chamados até o momento.

É possível que mais nomes surjam após uma demissão de Turco Mohamed. Entretanto, os contatos só devem acontecer depois de definida a situação do argentino, como soube a GOAL.