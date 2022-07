Atlético-MG recua e pode demitir Turco antes de jogo contra o Botafogo

Treinador pode deixar o cargo depois da eliminação contra o Flamengo pelas oitavas de final da Copa do Brasil

O Atlético-MG recuou da postura adotada após a partida desta quarta-feira (13), diante do Flamengo, e já considera a demissão do técnico Turco Mohamed, conforme apurado pela GOAL.

Após reuniões nas últimas horas, a diretoria do Galo passou a considerar a saída do treinador. No momento, a tendência nos bastidores é que o técnico argentino seja demitido.

Embora contasse com respaldo da cúpula, o estrangeiro cometeu equívocos que incomodaram nos bastidores, como a eliminação para o Flamengo nas oitavas de final da Copa do Brasil. O Galo abriu 2 a 1 no jogo de ida e foi derrotado por 2 a 0 na volta sem dar nem um chute sequer na direção do gol adversário.

A pressão externa, vinda especialmente da torcida, é outro ponto que atrapalha o treinador. Os atleticanos têm pedido a demissão do técnico desde a queda na Copa do Brasil, ocorrida na noite passada.

Antonio Mohamed soma 43 partidas à frente do Atlético-MG, com 26 vitórias, 12 empates e apenas cinco derrotas. No período, foi campeão mineiro e da Supercopa do Brasil. Ele deve deixar o time na quarta colocação do Brasileirão e nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Substituto

Getty Images

A diretoria nem sequer fez contato com outro treinador, mas já avalia algumas possibilidades. Renato Gaúcho, que está parado desde a saída do Flamengo, no fim do ano passado, é o primeiro nome da lista do clube.

Ele deve ser procurado para conversar sobre a possibilidade de assumir o time somente depois de sacramentar a demissão de Turco Mohamed. Outros nomes também podem surgir no páreo.