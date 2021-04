Fundador do Spotify admite interesse em compra do Arsenal

Bilionário sueco confessou ser torcedor dos Gunners desde criança, e estaria pronto para negociar. Torcida protesta contra donos do clube

O grupo proprietário do Arsenal, Kroenke Sports & Entertainment, vem sendo alvo de ataques da torcida dos Gunners, após a decisão de se juntar à Superliga Europeia. Nem mesmo a desistência do clube e o cancelamento da competição aliviaram as críticas.

De olho na situação, o CEO e fundador do Spotify, plataforma de streaming de música, afirmou que tem interesse em comprar o clube inglês, que acompanha desde os tempos de criança.

Daniel Ek afirmou em sua conta do Twitter que estaria disposto a negociar, caso o Arsenal esteja mesmo a venda,

“Sou torcedor do Arsenal desde criança, desde que consigo me lembrar. Se o KSE quiser vender, ficarei feliz em negociar”, disse Ek.

Dono do conglomerado Kroenke Sports & Entertainment, Josh Kroenke negou qualquer intenção de se desfazer do Arsenal. As cobranças só se intensificaram, com a derrota dos Gunners no duelo contra o Everton, na última sexta.

As a kid growing up, I’ve cheered for @Arsenal as long as I can remember. If KSE would like to sell Arsenal I'd be happy to throw my hat in the ring. — Daniel Ek (@eldsjal) April 23, 2021

Quem é Daniel Ek?

Com fortuna avaliada em mais de 25 bilhões de reais, o sueco de 38 anos é a mente por trás do Spotify, fundado em 2006. Desde então, a plataforma já acumula mais de 350 milhões de assinantes.

Após demonstrar interesse na compra do Arsenal, o CEO foi cobrado por músicos, incluindo Tim Burgess, da banda inglesa The Charlatans. O motivo vem da já antiga briga entre artistas por melhor remuneração por parte do Spotify.

“Podemos resolver os problemas com os músicos antes de se envolver com futebol?”, disse o vocalista.