Fred processa o Cruzeiro e deixa Fluminense de prontidão por retorno

Clube carioca aguarda liberação do centroavante, que pode voltar às Laranjeiras, para chegar a um acordo

E Fred pode estar próximo de retornar ao Fluminense. O centroavante, bicampeão brasileiro com o clube das Laranjeiras, não chegou a uma rescisão amigável com o e já acionou o clube mineiro na justiça do trabalho.

De acordo com informações do Globoesporte, assim que o atacante se desvincule do Cruzeiro, o acordo entre o e o jogador deve ser anunciado rapidamente.

O Cruzeiro não pagou nenhum mês de direito de imagem ao atleta, desde o início de tal vínculo, em janeiro de 2019. Além disso, luvas, comissão, férias e FGTS também não foram quitados. Ao todo, ainda de acordo com a publicação, o clube mineiro deve cerca de 27 milhões de reais ao jogador.

A audiência está marcada para o próximo dia 19, e pode terminar com um final feliz para o Fluminense. Em entrevista, o presidente Mário Bittencourt descartou qualquer negociação em andamento, mas foi visto, nesta última sexta-feira (07), almoçando junto com o agente do atleta, de acordo com o NetFlu.

“Fred não tem nenhum acerto com o Fluminense, não tem nenhuma negociação em curso com o Fluminense, segue vinculado ao Cruzeiro. Esta semana saiu uma matéria dizendo que ele tinha se desvinculado do Cruzeiro. Enquanto ele estiver vinculado a gente não conversa com ele." afirmou Bittencourt.

Ídolo, o centroavante foi um dos grandes nomes de um dos momentos mais gloriosos da história do Fluminense, mas teria que se adequar a outra realidade: hoje o Tricolor carioca passa por maus lençóis e tenta se recuperar financeiramente.

Mesmo tendo conquistado dois títulos do Brasileirão e um do Carioca com a camisa do Fluminense, Fred é mais lembrado por outro feito: em 2009, quando o clube carioca tinha 98% de chances de ser rebaixado, o centroavante retornou aos gramados, depois de lesão, e comandou uma sequência invicta de dez partidas, sendo o principal nome daquela equipe, hoje chamada de "Time de Guerreiros".

Caso chegue no Fluzão, Fred seria o terceiro atleta dispensado pelo Cruzeiro a reforçar o Tricolor, depois de Henrique e Egídio. O Tricolor vem em boa fase: neste último domingo (10), bateu o rival Botafogo por 3 a 0. Já a inicia o seu 2020, em meio ao caos generalizado, com boas atuações de seus garotos, pelo .