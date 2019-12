Reforços do Fluminense para 2020: Fred pode voltar ao Tricolor após rebaixamento

Fique por dentro das contratações e saídas do time carioca para a próxima temporada

A temporada 2019 terminou abaixo do esperado para o . A ausência de títulos e a briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro preocupou os torcedores ao longo dos meses passados. Porém, com vaga garantida para a Sul-Americana 2019, a equipe começa a planejar os passos para 2020.

Quem está de saída, de retorno ou pode pintar como reforço no Fluminense? Confira abaixo quem são os reforços já confirmados, quais jogadores deixaram o clube, negociações e rumores.

Rumores: as contratações sonhadas pelo Fluminese

Fred: Um dos maiores ídolos da história recente do Fluminense, Fred estaria perto de retornar ao clube. De acordo com o Uol, o jogador e a diretoria carioca estariam de acordo acerca da possível volta, ainda que nenhum comunicado oficial tenha sido feito. O , por sua vez, pretende liberar o atacante após acertar as pendências necessárias, ainda segundo informações do portal.



Quem chega ou volta em 2020?

Odair Hellmann: O Fluminense já tem um novo treinador para a próxima temporada. O clube anunciou a contratação de Odair Hellmann, ex-internacional, como técnico para 2020. Odair assinou contrato em Teresópolis, onde realiza o curso da CBF. O vínculo será válido até o final do próximo ano.

Robinho: Após atuar pelo Vila Nova, o atacante retorna de empréstimo ao para 2020.

Reginaldo: Com contrato até o final de 2020 junto ao Fluminense, o zagueiro volta de empréstimo da .

Orejuela: O jogador que estava emprestado para a retorna para o time carioca em 2020.

Matheus Alessandro: Emprestado ao , o atacante defenderá as cores do Fluminense no ano que vem.

Lucas Fernandes: No o jogador atuou com o Consadole Sapporo e agora retorna para o Fluminense depois de ser emprestado.

Quem deixa o clube em 2020?