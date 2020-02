Derrota para o Fluminense mostra a Honda que terá trabalho no Botafogo

Japonês assiste a derrota do Alvinegro neste domingo (9), no Maracanã

Depois da euforia, a realidade. Com uma atuação muito abaixo do esperado, o foi facilmente derrotado pelo por 3 a 0 neste domingo (9), no Maracanã, com a presença de Honda, nova contratação do clube, na arquibancada.

Eliminado da antes mesmo de entrar em campo, o novo reforço ainda presenciou uma boa atuação de Gatito, que fez boas defesas e evitou um placar ainda mais elástico.

Ciente do momento do clube, Honda não só viu a paixão dos torcedores pelo clube, como também a ira e a falta de paciência com Alberto Valentim. Com uma situação cada vez mais insustentável, é capaz do japonês nem ter a oportunidade de ser comandado pelo treinador, uma vez que a pressão da torcida e o resultado negativo, podem fazer Valentim cair a qualquer momento.

Mais times

Agora, fora da Taça Guanabara, o Botafogo estreia na apenas no dia 29 de fevereiro ou 1º de março, contra o Boavista, no Estádio Nilton . Antes, o Glorioso pode visitar ou Toledo pela segunda fase da Copa do – o jogo seria dia 19/2, 26/2 ou 4/3, dependendo de como a CBF distribuirá a tabela.

Com um pouco de tempo para conhecer melhor os seus companheiros, Honda sabe que a sua missão no Alvinegro não será fácil. Visando a adaptação ao futebol brasileiro o quanto antes, o japonês chega com status de salvador em um Botafogo perdido. Dentro e fora de campo.

Veja a reação da torcida após a derrota para o

Eu vendo o Alberto Valentin como técnico do Botafogo #ForaValentim pic.twitter.com/NaLH3z7PyK — D🅰️m🅰️sceno (@09Damasceno) February 9, 2020

Quem é a favor da queda do Valentim, comente com #ForaValentim



Quem é contra, só olha. — Meu Botafogo (@MeuBotafogo) February 9, 2020

tomando um baile em campo mas dando aula na arquibancada



é aquela história, o time não merece a torcida que tem. ainda bem que esses vão e vem, mas a gente nunca te deixa só! #ForaValentim — tayná (@tayzokbfr) February 9, 2020