Fred redefiniu o Fluminense como gigante no Brasil e entrou para a história

O atacante, que encerra sua carreira contra o Ceará, deu ao tricolor momentos inesquecíveis e títulos marcantes

A lista de recordes e feitos de Fred é conhecida por quase toda a comunidade do futebol: maior artilheiro do Brasileirão por pontos corridos e segundo maior do campeonato em todos os tempos, goleador maior na história da Copa do Brasil e muito mais.

No Fluminense, o camisa 9 atingiu um status raro de se ver: se o amor pelas cores do Tricolor for, um dia, transformado oficialmente em religião, Fred será uma das principais divindades a serem exaltadas com festas de pós de arroz.

Com 199 gols marcados, o atacante é o segundo maior artilheiro da história do clube – e o primeiro se considerarmos apenas os chamados “gols oficiais”.

Além disso, Fred é o maior goleador do Fluminense em praticamente todos os principais torneios que disputou em seu tempo: Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana. Estes números ainda poderão ser editados, a depender do que venha acontecer contra o Ceará no último capítulo de Fred ainda calçando chuteiras de forma oficial.

Em relação a títulos, três deles foram mais importantes: dois campeonatos brasileiros (2010 e 2012) e o Carioca de 2012, pelo peso que a presença de Fred teve em relação a gols marcados nestas ocasiões. O título estadual de 2022, com um Fred já como opção saindo do banco de reservas, também fica com um lugar especial.

Enquanto escrevia a história de sua idolatria no Fluminense com gols e taças e momentos inesquecíveis, Fred também foi ajudando a recolocar, e (tão importante quanto) reafirmar, o Tricolor como um gigante do futebol brasileiro que disputava e conquistava grandes títulos.

Marcelo Gonçalves/Fluminense

Mas o produto final que mais importa nesta equação acaba não sendo o número de títulos ou de gols marcados, embora só se tenha chegado até aqui também por causa disso. O tamanho da idolatria de Fred para o Fluminense consegue ser maior do que tudo isso.

Basta constatar que, no clube que tem Castilho e Rivellino, Frederico Chaves Guedes é apontado por muitos como o maior ídolo de todos. Claro que cada um tem uma opinião neste tipo de debate, mas é impossível não incluir o nome de Fred em uma lista assim.

Marcelo Gonçalves/Fluminense

Daqui a “x” anos, o Fluminense poderá conquistar novos troféus de Brasileirão e até além. Mas jamais haverá um novo Fred. O lugar do atacante nascido em Teófilo Otoni já estava, está e para sempre estará no mais alto grau de importância dentro da história do Tricolor – e, como consequência, do futebol brasileiro como um todo.