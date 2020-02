Fred com moral no Fluminense: torcida pede centroavante e se anima

Depois de liminar, Fred está livre no mercado e pode assinar com o Flu

A Justiça do Trabalho de Minas Gerais concedeu uma liminar que libera o atacante Fred de seu vínculo com o . Com a decisão, o jogador fica livre no mercado para assinar com outro time, a expectativa é de que ele retorne ao .

Agora livre no mercado, a expectativa é de Fred assine um contrato com Fluminense, clube pelo qual foi multicampeão entre 2009 e 2106. Além de ser o terceiro maior artilheiro da história do Tricolor, o atacante foi símbolo das conquistas dos título brasileiros de 2010 e 2012.

Segundo o Globoesporte.com, o contrato oferecido pelo clube carioca tem duração de dois anos e é visto com bons olhos pelo atacante, que vê com bons olhos o egurança de voltar à um time em que já foi ídolo.

A torcida tricolor está bastante animada com a possibilidade do retorno de Fred e até já está falando em título grande para este ano.

