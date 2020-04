Fred anima Fluminense e torcida tricolor sobre retorno às Laranjeiras

"Estou brincando não, estou falando sério", disse Fred sobre seu possível retorno ao Tricolor Carioca em 2020

Desde o início do ano, crescem os rumores de uma possível volta de Fred ao . O próprio atacante está fazendo campanha para isso nas redes sociais. Em um story publicado em seu perfil oficial no Instagram, o jogador de 36 anos disse que volta para o Tricolor com uma condição: ganhar a votação de gol mais bonito da história do clube.

"Fala, galera! Está rolando uma votação no GloboEsporte.com do gol mais bonito da história do Fluminense e tem dois gols meus concorrendo: o de bike contra o e o de voleio contra o . Para dar a real, meu voto é no do elástico do Rivellino. Foi um golaço no clássico", disse Fred.

"Mas se votarem no meu do Fla- de voleio e ganhar, eu prometo que vou voltar para o Fluzão", afirmou o atacante. Ao fundo, alguém ainda diz: "Brinca com isso não" e Fred responde: "Estou brincando não, estou falando sério".

Mais times

Votem Y Votem para o Fred voltar para o @FluminenseFC 🇭🇺💪🏻 pic.twitter.com/wvgyVL8PDU — FluminenseFORTE 🇭🇺 ᶠᶠᶜ (@FluminenseFORTE) April 2, 2020

Desde o dia 29 de fevereiro, quando rescindiu contrato com o , Fred está sem clube e os rumores de uma possível volta ao Fluminense cresce cada vez mais. Ele não esconde o desejo de voltar a vestir a camisa do .

Mais artigos abaixo

O centroavante atuou pelo clube carioca entre 2009 e 2016. Em 288 partidas, marcou 172 gols e conquistou os Campeonatos Brasileiros de 2010 e 2012 e um título estadual, também em 2012. Na coletiva em que anunciou a saída do clube, Fred deixou pública a vontade de encerrar a carreira no Fluminense.

A fala do ídolo sobre voltar animou os torcedores nas redes sociais, que sonham com a volta do camisa 9 há muito tempo. Teve até outro ex-jogador e companheiro de Fred pedindo sua volta ao Tricolor. Veja as reações:

Nao sei quem ilude mais a @ ou o Fred falando que vai voltar pro Fluminense 😩 — Tricolor da massa (@massa_tricolor) April 2, 2020

fred fala do Fluminense e eu já choro, odeio esse homem por mexer com meu coração assim 😭❤️ — vênu$ (@nandszffc) April 2, 2020

fred guedes pfv volte pro fluminense de uma esperança nesse 2020 — alexfumasa (@a1xdam) April 2, 2020