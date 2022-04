Frankfurt x Barcelona: escalação, desfalques e mais do jogo pela Europa League 21/22

No Waldstadion, o Frankfurt recebe o Barcelona na tarde desta quinta-feira (7), às 16h (de Brasília), em partida de ida das quartas de final da temporada 21/22 da Europa League.

Na fase anteioro, o alemães passaram pelo Betis com vitória por 2 a 1 e um empate por 1 a 1.

Já o Barcelona vive o seu melhor momento na temporada, e eliminou o Galatasaray. Após empate por 0 a 0 no jogo de ida, os culés ganharam na volta por 2 a 1.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O Frankfurt tem poucos problemas no elenco para a partida desta quinta-feira: Lenz e Ramaj estão no departamento médico.

Borre e Hinteregger retornam, enquanto a equipe também não tem suspensos ou pendurados.

Já o Barcelona tem uma longa lista de desfalques, já que Ansu Fati, Depay, Dest, Umtiti e Sergi Roberto continuam lesionados, enquanto Luuk de Jong testou positivo para covid-19.

Além disso, Daniel Alves não está inscrito na Liga europa, o que obriga Xavi a improvisar Ronald Araujo na lateral-direita, ao lado de Eric Garcia e Pique, na defesa.

Possível escalação do Frankfurt: Trapp; Hinteregger, Ndicka, Tuta; Knauff, Sow, Jakic, Kostic; Kamada, Lindstrom; Borre.

Possível escalação do Barcelona: Ter Stegen; Araujo, Pique, Garcia, Alba; Pedri, Busquets, De Jong; Traore, Aubameyang, Torres.

DESFALQUES

BARCELONA:

Ansu Fati, Sergi Roberto, Umtiti, Dest e Depay: lesionado.

Luuk de Jong: covid-19.

FRANKFURT:

Lenz e Ramaj: lesionados.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Barcelona é favorito contra o Eintracht Frankfurt nas odds da Bet365 (Clique aqui e ganhe até R$ 200 em créditos de aposta). Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,66 no triunfo do Barça, $ 3,80 no empate e $ 4,50 caso o time alemão vença.

Outra odd popular na Bet365 é com base no total de gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 1,66 para quem apostar em mais de 2,5 gols e $ 2,20 para quem apostar em menos de 2,5 gols.

Mais artigos abaixo

Também há a possibilidade de apostar no placar exato do confronto. Neste caso, paga-se $ 15.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Frankfurt e Barcelona nesta quinta será transmitido ao vivo pela ESPN, na TV fechada, e pelo Star+, na internet.