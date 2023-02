Equipes entram em campo nesta terça-feira (21) pelo jogo de ida das oitavas de final; veja como acompanhar na TV e na internet

O Frankfurt recebe o Napoli na tarde desta terça-feira (21), a partir das 17h (de Brasília, no Deutsche Bank Park, pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo do Space, na TV fechada, e pelo HBO Max, no streaming.

Quer ver jogos da Champions League ao vivo? Clique aqui e acesse o UOL PLAY

Segundo colocado do grupo D com 10 pontos, o Frankfut acumula três vitórias, um empate e duas derrotas na competição até o momento. O time alemão marcou sete gols e sofreu oito. Ebimbe é desfalque certo na equipe mandante, que contará com o apoio em massa de sua torcida para sair na frente na disputa.

Já o Napoli foi uma das sensações da primeira fase da Champions, ficando na liderança do grupo A, com 15 pontos. A equipe azul venceu cinco jogos e perdeu um, com 20 gols marcados e seis sofridos. Rapadori, com problema muscular, dificilmente vai para o jogo.

Escalações

Escalação do Frankfurt: Trapp; Smolcic, N'Dicka, Tuta; Buta, Kamada, Sow, Max; Lindstrom, Götze; Kolo Muani.

Escalação do Napoli: Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Rui; Lobotka, Anguissa, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Desfalques

Frankfurt

Eric Junior Dina-Ebimbe está lesionado.

Napoli

Giacomo Raspadori tem problema muscular.

Quando é?