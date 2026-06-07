França vive crise às vésperas da Copa: Mbappé e jogadores contestam federação por comercial de apostas

A poucos dias da estreia na Copa do Mundo de 2026, a seleção da França enfrenta um novo atrito nos bastidores. Um grupo de jogadores liderado por Kylian Mbappé demonstrou insatisfação com a Federação Francesa de Futebol (FFF) após descobrir que imagens produzidas durante uma sessão promocional foram utilizadas em uma campanha publicitária de uma casa de apostas sem o conhecimento prévio dos atletas. A informação foi divulgada pelo jornal francês L'Équipe.

Além de Mbappé, nomes como Michael Olise, Ousmane Dembélé, Rayan Cherki e Désiré Doué também teriam se incomodado com a situação. Cherki e Mbappé foram apontados como os atletas que mais manifestaram descontentamento após a veiculação da propaganda.

O episódio ganhou ainda mais relevância porque pode contrariar um entendimento firmado entre os jogadores e a federação em 2023. Na ocasião, o elenco francês questionou parcerias comerciais da entidade e reivindicou maior controle sobre a utilização de suas imagens, especialmente em campanhas ligadas a setores considerados sensíveis, como apostas esportivas e produtos relacionados à alimentação pouco saudável.

Na época, Mbappé explicou publicamente a posição dos atletas. "Não estávamos de acordo em alguns casos, como marcas relacionadas contra a saúde alimentar ou apostas. Muitos de nós vimos de bairros onde estas coisas destruíram muita gente. Eu mesmo conheço pessoas que sofreram", afirmou o atacante em entrevista ao Canal Plus. A declaração voltou a repercutir após a nova controvérsia envolvendo a federação.

O caso é mais um capítulo de uma série de divergências entre o elenco francês e a FFF nos meses que antecederam o Mundial. Recentemente, a imprensa local também noticiou discussões envolvendo a premiação dos jogadores para a Copa do Mundo e a quantidade de ingressos disponibilizada para familiares dos atletas. Apesar das tensões extracampo, a França segue sua preparação para a estreia no Grupo I, marcada para o dia 16 de junho, diante do Senegal.