França x Austrália: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Copa do Mundo

Atuais campeões do mundo, franceses estreiam no Mundial após problemas de lesões; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Atual campeã do mundo, a França enfrenta a Austrália nesta terça-feira (22), às 16h (de Brasília), na rodada de estreia do Grupo D da Copa do Mundo do Qatar. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, do SporTV, na TV fechada, da GloboPlay e do FIFA+, no streaming, e dos canais CazéTV (YouTube) e casimito (Twitch), do streamer Casimiro. Na GOAL, o torcedor pode acompanhar o jogo em tempo real.

Uma das candidatas ao título do Mundial, a seleção francesa se classificou em primeiro lugar do Grupo D das Eliminatórias da Europa, com 18 pontos, e deixou para trás a Ucrânia, Finlândia, Bósnia e Cazaquistão. Em oito jogos disputados, foram cinco vitórias e três empates.

Depois de perder Karim Benzema, que se lesionou no treinamento do último sábado (19) e foi cortado, o técnico Deschamps decidiu não substituir o jogador do Real Madrid na lista de convocados. Assim, espera-se que Olivier Giroud, Griezmann, Mbappé e Dembele formem o quarteto de ataque, enquanto Ibrahima Konate e Dayot Upamecano podem aparecer na defesa.

Do outro lado, a Austrália chegou ao Qatar após passar pela repescagem. Depois de vencer os Emirados Árabes por 2 a 1, empatou sem gols com o Peru no tempo normal, mas venceu nos pênaltis por 5 a 4 e garantiu a vaga.

Assim como os franceses, a seleção australiana também não poderá contar com o atacante Martin Boyle, que está enfrentando um problema no joelho e foi forçado a se retirar da equipe. Marco Tilio substituiu o jogador de 29 anos, com Marco Tilio tendo todos os seus atletas à disposição.

Escalações

Escalação do provável da França: Lloris; Pavard, Upamecano, Konate, Lucas Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembele, Griezmann, Mbappe; Giroud.

Escalação do provável da Austrália: Ryan; Atkinson, Wright, Rowles, Behich; Hrustic, Mooy, Irvine; Leckie, Duke, Goodwin.

Desfalques

FRANÇA

A França ganhou uma dor de cabeça de última hora. Depois de perder Kanté, Pogba e Nkunku, Karim Benzema, uma das estrelas da seleção, sofreu uma lesão na coxa durante o treinamento no último sábado (19) e foi cortado do Mundial.

AUSTRÁLIA

O atacante Martin Boyle, com problema no joelho, foi cortado e deu lugar a Marco Tilio.

FRANÇA E AUSTRÁLIA: PARTICIPAÇÕES EM COPAS

A França chega em 2022 disputando a sua 17ª Copa do Mundo na história, ficando fora apenas de 1950, 1962, 1970, 1974, 1990, 1994. Os Blues levantaram o troféu em 1998 (venceu o Brasil por 3 a 0), e em 2018 bateu a Croácia por 4 a 2.

Já a Austrália disputou até o momento cinco Copas: 1974, 2006, 2010, 2014, 2018, e a sua melhor colocação foi em 2006, no Mundial da Alemanha. Na ocasião, foi eliminada pela Itália, campeã da edição, por 1 a 0, com gol de Totti, de pênalti.

Quando é?

• Data: terça-feira, 22 de novembro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: Al Janoub Stadium – Al Wakrah Municipality, QAT

• Arbitragem: VICTOR MIGUEL DE FREITAS (árbitro), SIWELA ZAKHELE e SOURU PHATSOANE (assistentes), SALIMA MUKANSANGA (quarto árbitro)