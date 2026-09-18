O ex-capitão dos Reds, no entanto, não vê as causas no novo treinador Andoni Iraola, mas sim, sobretudo, na política de transferências que, em sua opinião, foi desastrosa nos últimos anos. O ex-zagueiro faz até mesmo uma comparação com a pouco gloriosa era dos Galácticos do Real Madrid nos anos 2000, quando os Merengues despertaram grandes expectativas com superestrelas como Zinedine Zidane, Ronaldo, Luis Figo e David Beckham, mas não conseguiram atendê-las de forma duradoura.

"O novo treinador precisa lidar diplomaticamente com as consequências de uma política de transferências do Liverpool que levou o clube por um caminho arriscado e incomum, mais parecido com o do Real Madrid. Do jeito que as coisas estão, estamos no meio da fracassada era dos 'Galácticos' de Anfield", escreveu o ex-jogador de 48 anos em sua coluna para o Telegraph.

O inglês destaca, em especial, os enormes investimentos das últimas janelas de transferências. Só no verão de 2025, o Liverpool gastou quase 500 milhões de euros em novos jogadores. Entre as contratações mais importantes estavam Alexander Isak (145 milhões de euros), Florian Wirtz (125 milhões de euros) e Hugo Ekitike (95 milhões de euros). Além deles, chegaram, entre outros, Milos Kerkez e Jeremie Frimpong, por mais de 40 milhões de euros cada. A janela de transferências de verão de 2025 do Liverpool é a segunda mais cara da história do futebol, e apenas o Manchester City gastou mais em 2026.

Mas no verão de 2026 o Liverpool também voltou a investir pesado no mercado de transferências. Entre outros nomes, Bradley Barcola trocou o Paris Saint-Germain por Anfield Road por uma taxa de transferência de cerca de 120 milhões de euros. Além disso, os Reds contrataram Jeremy Jacquet por 63 milhões de euros junto ao Stade Rennes e Victor Munoz por mais 40 milhões de euros.

Para Carragher, essa ofensiva no mercado teve uma consequência notável. "Um fato incrível, considerando o quanto já foi investido. O treinador basco é o primeiro no Liverpool a trabalhar com reforços avaliados em mais de 700 milhões de libras (815 milhões de euros, em conversão, nota da redação) e, com razão, pode ter a sensação de que recebeu cartas ruins", explicou.

Como o Liverpool começou a nova temporada?

O Liverpool teve um início apenas lento nesta temporada ainda jovem. Embora os Reds ainda não tenham perdido nenhum de seus seis jogos oficiais até aqui, o rendimento na Premier League é modesto. Após quatro rodadas, há apenas uma vitória e três empates na conta, o que deixa o Liverpool apenas na oitava colocação.

Getty Images

O olhar para a temporada passada também oferece poucos motivos para satisfação. O Liverpool encerrou a campanha sem títulos e se classificou para a Champions League por pouco, ao terminar em quinto lugar. Neste momento, o clube ficaria até mesmo fora da classificação para a principal competição europeia. No entanto, a temporada ainda é longa.

A próxima oportunidade de reação para os Reds será no domingo. Na ocasião, o Liverpool enfrenta o AFC Bournemouth pela Premier League.