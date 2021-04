FPF e MP marcam reunião para discutir protocolo médico e volta do Paulistão

Federação Paulista terá conversa nessa quarta (7) por realização dos jogos; clubes como Corinthians estão de sobreaviso por possível retorno

A Federação Paulista de Futebol (FPF) e o Ministério Público de São Paulo marcaram uma reunião para esta quarta-feira (7), no fim da tarde, quando vão discutir alterações no protocolo médico e uma possível volta do Paulistão.

Inclusive, a Goal apurou que os clubes que têm possibilidade de atuar nesta semana estão de sobreaviso informal. O Corinthians, por exemplo, é um deles.

O MP quer endurecer as restrições sanitárias do protocolo de combate à Covid-19. Se as entidades chegarem a um acordo, o retorno do estadual poderá ser confirmado.

Em meio à possível volta do Paulistão, a FPF tem jogos pré-definidos para esta semana e tenta com o MP antecipar as partidas para antes do dia 11. Esse foi o prazo definido pelo governo estadual para suspensão dos eventos esportivos em meio à fase emergencial da pandemia no estado.

No entanto, a FPF ainda aguarda um aval definitivo das autoridades para confirmar ou não os jogos, o que pode acontecer na reunião desta quarta-feira. A abertura do MP para a conversa foi encarada pela FPF como um sinal positivo, em meio às negociações pela volta do Paulistão.

O último jogo do Paulistão aconteceu no dia 23 de março, entre Mirassol e Corinthians, em Volta Redonda.