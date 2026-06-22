Foto... Uma atitude polêmica do Irã antes do confronto com os Faraós

A seleção iraniana conseguiu conquistar um ponto valioso ao empatar sem gols com a Bélgica na noite de domingo, na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

Segundo a agência Reuters, a seleção iraniana deixou uma mensagem no vestiário do Estádio Sofi, na qual agradeceu à cidade de Los Angeles pela boa hospitalidade durante a Copa do Mundo.

Até o momento, Los Angeles sediou duas partidas da Irã no Grupo G, enquanto a seleção iraniana retornava à sua base em Tijuana, no México, entre uma partida e outra.

Durante o torneio, a seleção iraniana está hospedada em Tijuana, com deslocamentos aos Estados Unidos para disputar suas partidas, devido a restrições relacionadas à sua permanência no país; além disso, vários membros da comissão técnica e administrativa tiveram a entrada barrada.

Autoridades americanas afirmaram que os arranjos de viagem da seleção iraniana continuarão sob avaliação, enquanto prosseguem as discussões sobre a possibilidade de flexibilizar algumas restrições.

A carta manuscrita, divulgada pela Federação Iraniana, dizia: “Da antiga Párs, há milhares de anos, até a civilização iraniana de hoje, o espírito do Irã continua vivo e inabalável”.

A carta continuava: “Obrigado, Los Angeles, pela hospitalidade... Viemos a Los Angeles com orgulho, competimos com honra e partimos com dignidade”.

A seleção iraniana se prepara para sua última partida da fase de grupos contra o Egito, na cidade de Seattle.