Fortaleza x Grêmio: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Fortaleza e Grêmio se enfrentam neste domingo (9), às 20h30 (de Brasília), na Arena Castelão, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Na luta contra o rebaixamento, o Fortaleza é o penúltimo colocado, com 29 pontos, cinco a menos que o Vitória, primeira equipe fora do Z-4. Embalado por uma vitória e dois empates, o Leão do Pichi empatou com o rival Ceará por 1 a 1 na última rodada. Vale lembrar que a equipe cearense tem um jogo a menos disputado no Brasileirão.

Por outro lado, o Grêmio busca a recuperação No Brasileirão. Vindo de duas derrotas consecutivas, para o Cruzeiro por 1 a 0 e Corinthians por 2 a 0, o Tricolor Gaúcho volta a campo sem contar com Pavón, que cumprirá suspensão.

Fortaleza: Brenno; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Pierre e Lucas Crispim; Pochettino, Breno Lopes e Adam Bareiro.

Grêmio: Tiago Volpi; João Lucas (Gustavo Martins), Noriega, Kannemann e Marlon; Cuéllar, Arthur, Edenilson, Alysson e Amuzu (Monsalve); Carlos Vinicius.

Desfalques

Fortaleza

João Ricardo, Marinho, Benevenuto, Allanzinho e Rodrigo estão machucados.

Grêmio

Willian, Marcos Rocha, Balbuena, Villasanti e Braithwaite estão no DM, enquanto Pavón cumprirá suspensão.

Quando é?

Data: domingo, 09 de novembro de 2025

domingo, 09 de novembro de 2025 Horário: 20h30 (de Brasília)

20h30 (de Brasília) Local: Arena Castelão - Fortaleza, CE

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 23 jogos disputados entre as equipes, o Grêmio soma 13 vitórias, contra quatro do Fortaleza, além de seis empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, o Tricolor Gaúcho venceu por 2 a 1.

Classificação

