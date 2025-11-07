+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Mounique Vilela

Fortaleza x Grêmio: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (9), na Arena Castelão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Fortaleza e Grêmio se enfrentam neste domingo (9), às 20h30 (de Brasília), na Arena Castelão, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Notícias e prováveis escalações

Na luta contra o rebaixamento, o Fortaleza é o penúltimo colocado, com 29 pontos, cinco a menos que o Vitória, primeira equipe fora do Z-4. Embalado por uma vitória e dois empates, o Leão do Pichi empatou com o rival Ceará por 1 a 1 na última rodada. Vale lembrar que a equipe cearense tem um jogo a menos disputado no Brasileirão.

Por outro lado, o Grêmio busca a recuperação No Brasileirão. Vindo de duas derrotas consecutivas, para o Cruzeiro por 1 a 0 e Corinthians por 2 a 0, o Tricolor Gaúcho volta a campo sem contar com Pavón, que cumprirá suspensão. 

Fortaleza: Brenno; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Pierre e Lucas Crispim; Pochettino, Breno Lopes e Adam Bareiro.

Grêmio: Tiago Volpi; João Lucas (Gustavo Martins), Noriega, Kannemann e Marlon; Cuéllar, Arthur, Edenilson, Alysson e Amuzu (Monsalve); Carlos Vinicius.

Desfalques

Fortaleza

João Ricardo, Marinho, Benevenuto, Allanzinho e Rodrigo estão machucados.

Grêmio

Willian, Marcos Rocha, Balbuena, Villasanti e Braithwaite estão no DM, enquanto Pavón cumprirá suspensão.

Quando é?

  • Data: domingo, 09 de novembro de 2025
  • Horário: 20h30 (de Brasília)
  • Local: Arena Castelão - Fortaleza, CE 

Retrospecto recente

FOR
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
3/5
Jogos com mais de 2.5 gols
0/5
Ambos os times marcam
2/5

GRE
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
5/8
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
1/5

Últimos confrontos diretos

Em 23 jogos disputados entre as equipes, o Grêmio soma 13 vitórias, contra quatro do Fortaleza, além de seis empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, o Tricolor Gaúcho venceu por 2 a 1.

FOR

Outros

GRE

1

2

Empates

2

Vitórias

4

Gols feitos

6
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
3/5

Classificação

Links úteis

0