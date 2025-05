Fortaleza x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (25), na Arena Castelão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Fortaleza e Cruzeiro se enfrentam neste domingo (25), às 20h30 (de Brasília), na Arena Castelão, no Ceará, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Eliminado da Copa do Brasil pelo Retrô nos pênaltis por 4 a 1, o Fortaleza volta suas atenções para a disputa do Brasileirão. Na briga para se afastar da zona do rebaixamento, o Leão do Pici soma 10 pontos, com duas vitórias, quatro empates e três derrotas.

Já o Cruzeiro venceu o Vila Nova por 5 a 0 no placar agregado e avançou para as oitavas de final da Copa do Brasil. No Brasileirão, a Raposa está na briga pelo G-4. Com 17 pontos, está embalado com três vitórias e um empate nos últimos quatro jogos disputados no torneio nacional.

Prováveis escalações

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, David Luiz, Gustavo Mancha, Diogo Barbosa Pol Fernández, Emmanuel Martínez, Pochettino; Pikachu (Calebe), Breno Lopes, Lucero (Deyverson).

Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba, Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, Eduardo; Gabigol, Kaio Jorge.

Desfalques

Fortaleza

Marinho cumprirá suspensão, enquanto Moisés, Lucas Sasha, Bruninho e Matheus Rossetto estão no departamento médico.

Cruzeiro

Matheus Pereira cumpre suspensão, enquanto Matheus Henrique e João Marcelo estão machucados.

Quando é?