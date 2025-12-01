Fortaleza x Corinthians: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Fortaleza e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (3), às 19h (de Brasília), na Arena Castelão, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Após vencer o Atlético-MG por 1 a 0, o Fortaleza volta a campo em busca de mais um resultado positivo para seguir em sua ascensão no Brasileirão. No momento, a equipe ocupa a 18ª posição, com 40 pontos, um a menos que o Santos, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Por outro lado, o Corinthians vem de um empate por 2 a 2 com o Botafogo na última rodada e busca recuperação após o tropeço, mantendo-se na mira do G-8. Embora o foco principal seja a semifinal da Copa do Brasil, Vitinho defende que o Timão precisa concentrar esforços nas duas últimas rodadas do Brasileirão, contra Fortaleza e Juventude, para voltar a vencer.

"A gente precisa vencer esses dois jogos, é de vitórias que se faz com que a confiança cresça, que a gente chegue mais preparado. São duas oportunidades agora no Brasileirão para a gente poder vencer os jogos e chegar à Copa do Brasil com duas vitórias, com ânimo lá em cima e a confiança altíssima", afirmou o atacante.

Fortaleza: Brenno; Mancuso, Brítez, Ávila, Diogo Barbosa, Pierre, Lucas Sasha, Tomás Pochettino, Herrera, Breno Lopes e Bareiro.

Corinthians: Hugo Souza; André Ramalho, Gustavo Henrique, João Pedro, Matheus Bidu, Raniele, Breno Bidon, André Carrillo, Rodrigo Garro, Yuri Alberto e Gui Negão (Vitinho).

Desfalques

Fortaleza

João Ricardo, Prior e Bruno Pacheco estão machucados, enquanto Marinho e Rodrigo estão em transição física.

Corinthians

Matheuzinho está suspenso.

Quando é?

Data: quarta-feira, 03 de dezembro de 2025

quarta-feira, 03 de dezembro de 2025 Horário: 19h (de Brasília)

19h (de Brasília) Local: Arena do Castelão - Fortaleza, CE

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 37 jogos disputados entre as equipes, o Corinthians soma 20 vitórias, contra sete do Fortaleza, além de 10 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, as equipes empataram por 1 a 1.

Classificação

