Brasileirão
team-logoFortaleza
team-logoCorinthians
Mounique Vilela

Fortaleza x Corinthians: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (3), na Arena Castelão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Fortaleza e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (3), às 19h (de Brasília), na Arena Castelão, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Após vencer o Atlético-MG por 1 a 0, o Fortaleza volta a campo em busca de mais um resultado positivo para seguir em sua ascensão no Brasileirão. No momento, a equipe ocupa a 18ª posição, com 40 pontos, um a menos que o Santos, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Por outro lado, o Corinthians vem de um empate por 2 a 2 com o Botafogo na última rodada e busca recuperação após o tropeço, mantendo-se na mira do G-8. Embora o foco principal seja a semifinal da Copa do Brasil, Vitinho defende que o Timão precisa concentrar esforços nas duas últimas rodadas do Brasileirão, contra Fortaleza e Juventude, para voltar a vencer.

"A gente precisa vencer esses dois jogos, é de vitórias que se faz com que a confiança cresça, que a gente chegue mais preparado. São duas oportunidades agora no Brasileirão para a gente poder vencer os jogos e chegar à Copa do Brasil com duas vitórias, com ânimo lá em cima e a confiança altíssima", afirmou o atacante.

Fortaleza: Brenno; Mancuso, Brítez, Ávila, Diogo Barbosa, Pierre, Lucas Sasha, Tomás Pochettino, Herrera, Breno Lopes e Bareiro.

Brasileirão
Fortaleza crest
Fortaleza
FOR
Corinthians crest
Corinthians
COR

Corinthians: Hugo Souza; André Ramalho, Gustavo Henrique, João Pedro, Matheus Bidu, Raniele, Breno Bidon, André Carrillo, Rodrigo Garro, Yuri Alberto e Gui Negão (Vitinho).

Desfalques

Fortaleza

João Ricardo, Prior e Bruno Pacheco estão machucados, enquanto Marinho e Rodrigo estão em transição física.

Corinthians

Matheuzinho está suspenso.

Quando é?

  • Data: quarta-feira, 03 de dezembro de 2025
  • Horário: 19h (de Brasília)
  • Local: Arena do Castelão - Fortaleza, CE

Retrospecto recente

FOR
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
10/7
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

COR
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
6/9
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
3/5

Últimos confrontos diretos

Em 37 jogos disputados entre as equipes, o Corinthians soma 20 vitórias, contra sete do Fortaleza, além de 10 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, as equipes empataram por 1 a 1.

FOR

Outros

COR

1

2

Empates

2

Vitórias

2

Gols feitos

6
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
1/5

Classificação

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis

0