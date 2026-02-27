Fortaleza x Ceará: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da final do Campeonato Cearense 2026

Fortaleza e Ceará se enfrentam neste domingo (1), às 18h (de Brasília), no Castelão, em Fortaleza, pelo primeiro jogo da final do Campeonato Cearense 2026. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, do Canal GOAT, da TV Brasil, da TV Ceará e da TVC Esporte Clube (veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

O Fortaleza chega para a grande final do Campeonato Cearense após eliminar o Ferroviário na semifinal, em um agregado de 4 a 0. O Leão está invicto em sua campanha no estadual, com sete vitórias e três empates. No meio da semana, a equipe se classificou na Copa do Brasil, após vencer o Maguary por 4 a 3.

Por outro lado, o Ceará, que também se classificou na Copa do Brasil, ao vencer o Primavera por 2 a 1, chega para a final com a campanha parecida com a do rival: sete vitórias e dois empates. Na semifinal, o Vozão eliminou o Floresta em um agregado de 7 a 0.

A decisão do Cearense deve ser muito quente e equilibrada. O Clássico Rei sempre nos apresenta duelos com muita disputa e um show nas arquibancadas. As equipes já se enfrentaram nesse ano e ficaram no empate sem gols.

Fortaleza: Brenno; Maílton, Lucas Gazal, Luan Freitas e Gabriel Fuentes; Pierre, Lucas Sasha, Lucas Crispim e Pochettino; Luiz Fernando e GB. Técnico: Thiago Carpini.

Ceará: Richard; Rafael Ramos, Éder, Pedro Gilmar e Fernando; Lucas Lima, Vinícius Zanocelo e Juan Alano; Matheusinho, Pedro Henrique e Wendel Silva. Técnico: Mozart.

Desfalques

Fortaleza

João Ricardo, Helton Leite, Brítez, Lucca Prior e Bruninho seguem lesionados.

Ceará

O zagueiro Luiz Otávio está lesionado.

Quando é?

Data: domingo, 1 de março de 2026

domingo, 1 de março de 2026 Horário: 18h (de Brasília)

18h (de Brasília) Local: Castelão - Fortaleza, CE

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis