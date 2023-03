Fortaleza x Ceará ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da final do Campeonato Cearense

Clássico-Rei será disputado neste sábdo (1), pelo jogo de ida da final do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

Fortaleza e Ceará se enfrentam na tarde deste sábado (1), às 16h (de Brasília), na Arena Castelão, pelo jogo de ida da final do Campeonato Cearense. A volta está marcada para o dia 8, também no Castelão. A partida terá transmissão ao vivo da Record (para CE), na TV aberta, do DAZN e do Nosso Futebol, no streaming.

Após eliminar o Fortaleza por 3 a 2 e garantir a classificação para a final do Nordestão 2023, o Ceará volta as atenções para o início da decisão do Cearense. Na primeira fase, encerrou na liderança do Grupo A, com 13 pontos, enquanto na semifinal eliminou o Iguatu por 3 a 1 no placar agregado.

Do outro lado, o Fortaleza busca reencontrar o caminho da vitória e deve apostar no mesmo ataque do meio da semana: Romarinho e Lucero. Assim como o rival, o Leão terminou a primeira fase na liderança do Grupo B, com 12 pontos. Na semifinal, eliminou o Ferroviário por 5 a 1 no agregado.

Em 151 jogos disputados entre as equipes, o Ceará registra 50 vitórias, contra 43 do Fortaleza, além de 58 empates. Em 2023, o Vozão está invicto contra o rival: três vitórias em três duelos.

Prováveis escalações

Fortaleza: Fernando Miguel, Tinga, Benevenuto, Titi, Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Hércules, Pochettino, Calebe; Moisés e Lucero. Técnico: Vojvoda.

Ceará: Richard, Warley, Tiago Pagnussat, David Ricardo, Willian Formiga; Richardson, Arthur Rezende, Guilherme Castilho; Erick, Janderson e Vitor Gabriel. Técnico: Gustavo Morínigo.

Desfalques

Fortaleza

Pedro Rocha, Guilherme, Silvio Romero e Lucas Esteves são desfalques.

Ceará

Álvaro e Pedro Lucas chegaram após o prazo de inscrição permitido ter expirado.

Quando é?