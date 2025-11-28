Fortaleza e Atlético-MG se enfrentam neste domingo (30), às 18h30 (de Brasília), na Arena Castelão, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Na luta contra o rebaixamento, o Fortaleza segue pressionado na tabela. O Tricolor do Pici está a apenas dois pontos do Vitória, primeira equipe fora do Z-4. Para o duelo, o técnico Palermo não poderá contar com Bruno Pacheco, suspenso. Diogo Barbosa desponta como o principal candidato para assumir a vaga na lateral esquerda. Na última rodada, o Fortaleza venceu o RB Bragantino por 1 a 0 e chegou a sete jogos de invencibilidade, somando três vitórias e quatro empates.

Por outro lado, o Atlético-MG ocupa a 12ª posição, com 45 pontos, e ainda mantém vivo o sonho de conquistar uma vaga na pré-Libertadores de 2026. Para isso, precisa alcançar a oitava colocação e torcer para que Cruzeiro ou Fluminense conquistem o título da Copa do Brasil. Em 35 partidas disputadas no Brasileirão, o Galo acumula 11 vitórias, 12 empates e 12 derrotas, com aproveitamento de 42%.

Fortaleza: Brenno; Mancuso, Brítez, Ávila e Diogo Barbosa; Pierre, Lucas Sasha e Pochettino; Herrera, Bareiro e Breno Lopes.

Atlético-MG: Everson; Saravia, Vitor Hugo (Ruan) e Alonso; Gustavo Scarpa, Alan Franco, Alexsander (Igor Gomes), Bernard e Guilherme Arana; Hulk e Dudu.

Desfalques

Fortaleza

Bruno Pacheco, João Ricardo, Marinho, Emmanuel Martínez, Lucca Prior e Rodrigo Santos estão no departamento médico.

Atlético-MG

Rony cumprirá suspensão, enquanto Vitor Hugo, Cuello, Lyanco, Junior Santos e Patrick seguem no departamento médico.

Quando é?

Data: domingo, 30 de novembro de 2025

domingo, 30 de novembro de 2025 Horário: 18h30 (de Brasília)

18h30 (de Brasília) Local: Arena Castelão - Fortaleza, CE

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 23 jogos disputados entre as equipes, o Atlético-MG soma 10 vitórias, contra sete do Fortaleza, aém de seis empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, as equipes empataram por 3 a 3.

Classificação

