Brasileirão
team-logoFortaleza
team-logoAtlético-MG
ASSISTA COM O
Mounique Vilela

Fortaleza x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (30), na Arena Castelão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Fortaleza e Atlético-MG se enfrentam neste domingo (30), às 18h30 (de Brasília), na Arena Castelão, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Na luta contra o rebaixamento, o Fortaleza segue pressionado na tabela. O Tricolor do Pici está a apenas dois pontos do Vitória, primeira equipe fora do Z-4. Para o duelo, o técnico Palermo não poderá contar com Bruno Pacheco, suspenso. Diogo Barbosa desponta como o principal candidato para assumir a vaga na lateral esquerda. Na última rodada, o Fortaleza venceu o RB Bragantino por 1 a 0 e chegou a sete jogos de invencibilidade, somando três vitórias e quatro empates.

Por outro lado, o Atlético-MG ocupa a 12ª posição, com 45 pontos, e ainda mantém vivo o sonho de conquistar uma vaga na pré-Libertadores de 2026. Para isso, precisa alcançar a oitava colocação e torcer para que Cruzeiro ou Fluminense conquistem o título da Copa do Brasil. Em 35 partidas disputadas no Brasileirão, o Galo acumula 11 vitórias, 12 empates e 12 derrotas, com aproveitamento de 42%.

Fortaleza: Brenno; Mancuso, Brítez, Ávila e Diogo Barbosa; Pierre, Lucas Sasha e Pochettino; Herrera, Bareiro e Breno Lopes.

Atlético-MG: Everson; Saravia, Vitor Hugo (Ruan) e Alonso; Gustavo Scarpa, Alan Franco, Alexsander (Igor Gomes), Bernard e Guilherme Arana; Hulk e Dudu.

Brasileirão
Fortaleza crest
Fortaleza
FOR
Atlético-MG crest
Atlético-MG
CAM

Desfalques

Fortaleza

Bruno Pacheco, João Ricardo, Marinho, Emmanuel Martínez, Lucca Prior e Rodrigo Santos estão no departamento médico.

Atlético-MG

Rony cumprirá suspensão, enquanto Vitor Hugo, Cuello, Lyanco, Junior Santos e Patrick seguem no departamento médico.

Quando é?

  • Data: domingo, 30 de novembro de 2025
  • Horário: 18h30 (de Brasília)
  • Local: Arena Castelão - Fortaleza, CE

Retrospecto recente

FOR
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
10/8
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
4/5

CAM
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
8/8
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
3/5

Últimos confrontos diretos

Em 23 jogos disputados entre as equipes, o Atlético-MG soma 10 vitórias, contra sete do Fortaleza, aém de seis empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, as equipes empataram por 3 a 3.

FOR

Outros

CAM

1

3

Empates

1

8

Gols feitos

9
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
5/5

Classificação

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis

Perguntas frequentes

A primeira edição do Campeonato Brasileiro por pontos corridos foi disputada em 2003, ano em que o Cruzeiro se sagrou campeão.

Não. Em 2003 e 2004, o Campeonato Brasileiro tinha 24 times, número que baixou para 22 na edição de 2005. Desde 2006, 20 equipes participam da Série A do Brasileirão.

Desde 2016, os seis melhores times do Brasileirão garantem uma vaga na Copa Libertadores do ano seguinte, sendo que os quatro primeiros vão diretamente para a fase de grupos e os outros dois disputam a pré-Libertadores.

Considerando toda a história do Campeonato Brasileiro, Roberto Dinamite, com 190 gols em 328 jogos, é o maior goleador da competição.

