Fortaleza x Atlético ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Cearense

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (1), pela quarta rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

O Fortaleza recebe o Atlético na noite desta quarta-feira (1), no estádio Presidente Vargas, às 20h45 (de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Cearense. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN e do Nosso Futebol na internet.

Em casa, o Fortaleza entra em campo buscando manter a sua invencibilidade dentro do estadual. O Tricolor acumula três vitórias consecutivas até o momento. O time de Vojvoda é o líder do grupo B, com 9 pontos.

Já o Atlético também não perdeu no campeonato. A equipe é a segunda colocada do grupo A, com 7 pontos, acumulando duas vitórias e um empate.

Prováveis escalações

Escalação do provável Fortaleza: Fernando Miguel, Tinga, Habraão, Titi, Lucas Esteves, Ronald, Caio Alexandre, Hércules, Sammuel, Pedro Rocha e Romero.

Escalação do provável Atlético: Elanardo, Geilson, Matheus Paraíba, Siloé, Diego, Nanin, Wilgne, Digão, Davi, Ari e Mateus.

Desfalques

Fortaleza

Sem desfalques confirmados.

Atlético

Sem desfalques confirmados.

Quando é?