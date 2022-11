São Paulo planeja redução de folha salarial e elenco mais jovem em 2023

Tricolor paulista gasta cerca de R$ 12 milhões por mês com salários. Clube quer reduzir valor e apostar em garotos no próximo ano

O São Paulo traçou um planejamento de contenção de gastos para a próxima temporada. A ideia do clube é reduzir a folha salarial, avaliada em cerca de R$ 12 milhões — com encargos trabalhistas —, e montar um elenco de jovens atletas, como soube a GOAL.

As saídas de Miranda, Reinaldo e Eder fazem parte do processo de rejuvenescimento do plantel e de redução de custos. A ausência do trio representa uma queda de R$ 1,850 milhão por mês na folha salarial. Outros atletas devem deixar o Morumbi nos próximos dias, especialmente após a última Brasileirão.

A pedido de Rogério Ceni, o Tricolor paulista montará um grupo de jogadores com faixa etária menor que a atual — três dos seis atletas com mais de 30 anos já foram comunicados sobre a saída do clube. Felipe Alves (34), Robert Arboleda (31) e Rafinha (37) devem permanecer para a temporada seguinte.

Ainda há a possibilidade de saída de jogadores caros que não são utilizados com frequência pela comissão técnica. O meia-atacante Nikão, que tem contrato até dezembro de 2025, deve ser liberado para um empréstimo, com o clube pagando parte dos salários, ou utilizado como moeda de troca no mercado da bola. A ideia é reduzir gastos, sobretudo com nomes que não estão nos planos para o ano seguinte.

Os demais nomes do elenco serão de jogadores considerados jovens — com menos de 30 anos, ou joias promovidas das divisões de base. A cúpula e a comissão técnica de Rogério Ceni ainda definem nomes para a composição do grupo.

A folha salarial deve cair para algo perto de R$ 10 milhões por mês. Boa parte da receita será utilizada para o pagamento de débitos passados — o clube tem uma dívida que se aproxima dos R$ 700 milhões. O projeto de Julio Casares é reduzir o valor até o fim do potencial segundo mandato, entre 2024 e 2026.