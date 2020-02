Fora do Carnaval, Neymar zoa com fama de folião: "imensa felicidade"

No Instagram, o craque fez uma brincadeira e afirmou que será "desfalque" no feriado em 2020

Sem polêmica para Neymar no Carnaval? Depois de anos vindo comemorar o feriado aqui no e sendo criticado por isso, o craque resolveu parar com as festividades para 2020, ainda mais depois da derrota do PSG diante do Borussia Dortmund pelo primeiro jogo das oitavas de final da Liga dos Campeões.

Quer ver Neymar no PSG ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o serviço por um mês grátis!

No vídeo (que você assiste acima), Neymar afirma: "É com uma imensa felicidade que estarei desfalcando o Carnaval 2020. É isso mesmo. Desta vez, não terá polêmica. Bom carnaval!"

Mais times

Em 2019, com Neymar machucado, o craque foi visto na folia durante o Carnaval, às vésperas da eliminação do clube parisiense na Liga dos Campeões diante do .

Tal postura gerou indignação da imprensa internacional: o Le Parisien, um dos principais jornais da , afirmou que Neymar, contundido, estaria se recuperando "com beijos e samba".

Não significa que o ficou de fora da folia, no entanto.

Nesta última quinta-feira (20), foram divulgadas vídeos na internet de uma festa de aniversária conjunta, de Di María, Cavani e Icardi, onde todo o elenco do PSG aparecia se esbaldando, mesmo após a derrota diante do .

No entanto, também parece claro para qualquer um que os jogadores do PSG tem todo o direito do mundo de comemorar o aniversário dos companheiros, e, com Neymar feliz (e em Paris!), o elenco do clube parecia empenhado em reverter a situação e avançar de fase na Liga dos Campeões.

Parafraseando: diga espelho meu, se há na concentração alguém mais feliz que eu...