Fora da Copa, Sergio Ramos vê bom momento no PSG e desabafa: "é difícil"

O zagueiro expressou sua decepção por perder a Copa do Mundo deste ano, já que ficou fora da lista do técnico Luis Enrique

Jogador com mais partidas na história da seleção espanhola com 180 jogos, o zagueiro Sergio Ramos acabou ficando de fora da convocação feita pelo técnico Luis Enrique para a Copa do Mundo no Qatar. Em suas redes sociais, o zagueiro se manifestou sobre o fato.

"Posso dizer que nesta temporada me sinto como eu novamente e voltei a gostar de futebol, jogando por um grande clube em uma grande cidade como Paris. A Copa do Mundo? Claro, era um daqueles grandes sonhos que eu queria realizar, mas. Teria sido a minha quinta participação, infelizmente terei que assistir em casa. É difícil, mas o sol ainda vai nascer pela manhã", publicou o zagueiro.

O zagueiro atribuiu sua ausência a uma dura campanha em 2021/22, onde atuou apenas 12 vezes pelos campeões franceses convivendo com problemas de lesão, incluindo um problema na panturrilha que o manteve fora de ação por quase quatro meses.

Na seleção espanhola, o zagueiro não atua desde março de 2021, na vitória por 3 a 1 sobre Kosovo, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Na ocasião, Sergio Ramos começou a partida no banco de reservas, entrando apenas aos 41 minutos do segundo tempo.

Vivendo bom momento no PSG nesta temporada, Ramos tem a chance de descansar e se recuperar antes que a busca da equipe por títulos nacionais e europeus seja retomada contra o Strasbourg em 28 de dezembro, após o término da Copa do Mundo.