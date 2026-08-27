O Barcelona se beneficiou da transferência de Nico González, do Manchester City para o Newcastle, em um negócio que pode chegar a 56 milhões de euros, além de 4,6 milhões de euros em variáveis.

O jornal "Sport" informou que o Barcelona receberá um retorno financeiro, graças ao programa de solidariedade da Fifa, que prevê a distribuição de 5% dos direitos de formação do jogador.

Esse mecanismo é aplicado aos clubes que contribuíram para a formação do jogador entre os 12 e os 23 anos de idade.

Nico González, de 24 anos, esteve durante esse período no Barcelona, antes de ser transferido por empréstimo ao Valencia, e depois de se transferir em definitivo ao Porto.

De acordo com o jornal português A Bola, o Barcelona receberá 1,9 milhão de euros, contra 560 mil euros para o Porto e 280 mil euros para o Valencia.

Desde sua saída do Barcelona, Nico González rendeu 25,4 milhões de euros ao clube catalão, dos quais 8,5 milhões de euros referentes ao valor de sua transferência ao Porto inicialmente, 15 milhões de euros que o Barcelona recebeu de sua transferência ao Manchester City, e agora mais 1,9 milhão de euros dos direitos do programa de solidariedade.

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