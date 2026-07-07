Em um precedente jurídico que gerou uma tempestade de polêmica mundial, o atacante da seleção americana e do clube francês Mônaco, Folarin Balugun, viu-se no centro de um complexo escândalo arbitral e disciplinar.

Embora a Comissão Disciplinar da FIFA o tenha poupado de uma suspensão no último minuto, permitindo que ele fosse titular contra a Bélgica, a comissão o obrigou a pagar uma multa colossal de 40 mil dólares, apesar de ter anulado o cartão vermelho que deu origem à crise.

A ironia chocante é que Balogun participou da humilhante derrota dos Estados Unidos por 1 a 4 para a Bélgica na noite de segunda-feira, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, apenas 24 horas após a decisão surpreendente da FIFA de suspender a punição, em um episódio que observadores descreveram como “manchando a imagem da Federação Internacional”.

Como a expulsão foi anulada... e a multa permaneceu?

Os detalhes do incidente remontam à partida das oitavas de final contra a Bósnia e Herzegovina, quando o árbitro mostrou o cartão vermelho a Balojun após uma entrada descrita como “não intencional, mas perigosa” na perna de Tarik Mehremović.

O atacante americano deveria ter sido impedido de jogar contra a Bélgica, mas a Comissão Disciplinar surpreendeu a todos no domingo ao aplicar o artigo 27 do Regulamento Disciplinar, que permite a “suspensão total ou parcial de uma medida disciplinar”.

De acordo com a decisão, a suspensão foi reduzida para um jogo e o jogador recebeu um “período de prova de um ano”, o que lhe permitiu ser titular na partida que terminou em desastre para os Estados Unidos diante dos Diabos Vermelhos.

40 mil dólares... o preço do cartão anulado

Apesar do cancelamento da expulsão, a Comissão não isentou Balugon da sanção financeira, baseando-se em sua decisão na violação dos artigos 14, relativo à “má conduta do jogador em relação às comemorações”, e 66, referente à “expulsão e suspensão de partidas relacionadas a cartões vermelhos”.

De acordo com o comunicado do presidente da Comissão de Disciplina, foi imposta ao jogador uma multa de 40 mil dólares, o que equivale a aproximadamente 35 mil euros, dividida igualmente entre os dois artigos. Além disso, a comissão atribuiu à Federação Americana de Futebol a “responsabilidade conjunta” pelo pagamento da multa, com base no artigo 6.5 do Código de Disciplina.

Rudy Garcia: Balugon não é responsável pelo escândalo da “FIFA”

Em uma tentativa de conter a polêmica, Rudi Garcia, técnico francês da seleção belga, recusou-se a alimentar o “escândalo mundial” após a vitória de sua equipe.

Garcia defendeu Balugon, afirmando que o jogador “não é responsável por esse escândalo que manchou a imagem da Fifa”, em referência à contradição jurídica entre o cancelamento da suspensão e a manutenção da multa.