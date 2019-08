Fluminense vê Abel como plano A após saída de Diniz; o que mudaria no time?

Dirigentes se reúnem após demissão de Fernando Diniz e discutem futuro treinador. Abel Braga é o nome predileto de Mário Bittencourt e Celso Barros

Fernando Diniz deixou o na manhã desta segunda-feira (19). A diretoria do clube, agora, vai atrás de um nome para a vaga de técnico. Abel Braga é o predileto dos dirigentes. Dorival Júnior também está na lista de prováveis contratados.

O presidente Mário Bittencourt, o vice-geral Celso Barros e o diretor executivo Paulo Angioni se reuniram sobre um possível nome e já fizeram o primeiro contato com aquele que é considerado favorito para o cargo: Abel Braga.

Procurado pela diretoria, o técnico aceitou conversar, mas quer que Fábio Braga, seu filho e agente, conduza as conversas, de acordo com publicação do Globoesporte.com.

Mas o que esperar do Fluminense com esta mudança de treinador? A primeira alteração, com um possível "sim" de Abel Braga seria a forma de atuar.

Fã do jogo coletivo e baseado em troca de passes, Fernando Diniz monta a equipe com bastante movimentação e sem ligação direta da defesa para o ataque.

O estilo adotado por Abel Braga é oposto ao usado pelo antigo comandante da equipe carioca. O veterano costuma montar defesas sólidas e apoiar a sua formação na transição rápida. A ideia é chegar ao setor ofensivo com velocidade para atacar em momentos esporádicos.

O peso de Abel Braga, contudo, é fator preponderante para as críticas recentes à diretoria. O técnico é nome que agrada ao presidente Mário Bittencourt e ao vice-presidente de futebol, Celso Barros.

Ambos já trabalharam com o comandante no início da década. Juntos, eles conquistaram o Campeonato Brasileiro em pelo menos duas oportunidades.